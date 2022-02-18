В «Луганскгазе» заявили, что взрывы в ЛНР являются диверсией 19 февраля 2022 в 04:56 Размер текста - 17 + Трубопровод «Дружба» намеренно подорвали диверсанты, заявила Татьяна Богородько Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Взрывы на нефтепроводе в Луганске произошли в результате диверсии. Об этом заявила генеральный директор «Луганскгаза» Татьяна Богородько. «Оценив характер повреждений, причиной обоих взрывов является диверсия», — приводят слова Татьяны Богородько «Известия». Она отметила, что в результате взрыва от системы газоснабжения пришлось отключить 95 абонентов. Ранее сообщалось, что в Луганске прогремел мощный взрыв, из-за которого загорелся трубопровод «Дружба». Затем в городе прогремел еще один взрыв, передает RT. В ДНР пытались устроить диверсию. В Донецке подорвали автомобиль на парковке у дома правительства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Взрывы на нефтепроводе в Луганске произошли в результате диверсии. Об этом заявила генеральный директор «Луганскгаза» Татьяна Богородько. «Оценив характер повреждений, причиной обоих взрывов является диверсия», — приводят слова Татьяны Богородько «Известия». Она отметила, что в результате взрыва от системы газоснабжения пришлось отключить 95 абонентов. Ранее сообщалось, что в Луганске прогремел мощный взрыв, из-за которого загорелся трубопровод «Дружба». Затем в городе прогремел еще один взрыв, передает RT. В ДНР пытались устроить диверсию. В Донецке подорвали автомобиль на парковке у дома правительства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям