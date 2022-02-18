18 февраля 2022

В «Луганскгазе» заявили, что взрывы в ЛНР являются диверсией

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, взрыв
Трубопровод «Дружба» намеренно подорвали диверсанты, заявила Татьяна Богородько Фото:
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Взрывы на нефтепроводе в Луганске произошли в результате диверсии. Об этом заявила генеральный директор «Луганскгаза» Татьяна Богородько.

«Оценив характер повреждений, причиной обоих взрывов является диверсия», — приводят слова Татьяны Богородько «Известия». Она отметила, что в результате взрыва от системы газоснабжения пришлось отключить 95 абонентов.

Ранее сообщалось, что в Луганске прогремел мощный взрыв, из-за которого загорелся трубопровод «Дружба». Затем в городе прогремел еще один взрыв, передает RT. В ДНР пытались устроить диверсию. В Донецке подорвали автомобиль на парковке у дома правительства.

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Взрывы на нефтепроводе в Луганске произошли в результате диверсии. Об этом заявила генеральный директор «Луганскгаза» Татьяна Богородько. «Оценив характер повреждений, причиной обоих взрывов является диверсия», — приводят слова Татьяны Богородько «Известия». Она отметила, что в результате взрыва от системы газоснабжения пришлось отключить 95 абонентов. Ранее сообщалось, что в Луганске прогремел мощный взрыв, из-за которого загорелся трубопровод «Дружба». Затем в городе прогремел еще один взрыв, передает RT. В ДНР пытались устроить диверсию. В Донецке подорвали автомобиль на парковке у дома правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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