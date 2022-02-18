18 февраля 2022

МЧС ДНР озвучило число жителей, эвакуированных в Россию

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Беженцы с Украины на ЖД вокзале. Екатеринбург, автобус, пассажиры
Жителей ДНР эвакуируют автобусами и личным транспортом, сообщил Алексей Кострубицкий (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Из самопровозглашенной Донецкой народной республики в России вывезли 3 384 человека. Об этом сообщил глава МЧС непризнанной ДНР Алексей Кострубицкий. Он уточнил, что на пунктах пропуска с Россией были развернуты пункты помощи эвакуированному населению.

«На сегодняшний момент эвакуировано 3384 человека. Люди эвакуированы автобусным транспортом и личным транспортом. На пунктах пропуска с РФ развернуты пункты помощи эвакуированному населению. Дежурят сотрудники МЧС, организовано горячее питание, дежурство реанимационно-противошоковых групп для оказания медицинской помощи», — цитирует Алексея Кострубицкого «Донецкое агентство новостей».

Глава МЧС самопровозглашенной ДНР подчеркнул, что с российским ведомством организован прямой контакт для оперативного решения проблем жителей. Власти Донбасса организовали массовую эвакуацию 18 февраля. Глава ДНР Денис Пушилин уверил, что ситуация в регионе достигла такого накала, что наступление вооруженных сил Украины может начаться в любой момент. По данным корреспондента URA.RU, покинуть ДНР могут только женщины, дети и пожилые люди. Мужчин, у которых нет прописки в России, не выпускают с Донбасса. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей каждому пребывающему из ДНР и ЛНР, передает RT.

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Из самопровозглашенной Донецкой народной республики в России вывезли 3 384 человека. Об этом сообщил глава МЧС непризнанной ДНР Алексей Кострубицкий. Он уточнил, что на пунктах пропуска с Россией были развернуты пункты помощи эвакуированному населению. «На сегодняшний момент эвакуировано 3384 человека. Люди эвакуированы автобусным транспортом и личным транспортом. На пунктах пропуска с РФ развернуты пункты помощи эвакуированному населению. Дежурят сотрудники МЧС, организовано горячее питание, дежурство реанимационно-противошоковых групп для оказания медицинской помощи», — цитирует Алексея Кострубицкого «Донецкое агентство новостей». Глава МЧС самопровозглашенной ДНР подчеркнул, что с российским ведомством организован прямой контакт для оперативного решения проблем жителей. Власти Донбасса организовали массовую эвакуацию 18 февраля. Глава ДНР Денис Пушилин уверил, что ситуация в регионе достигла такого накала, что наступление вооруженных сил Украины может начаться в любой момент. По данным корреспондента URA.RU, покинуть ДНР могут только женщины, дети и пожилые люди. Мужчин, у которых нет прописки в России, не выпускают с Донбасса. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей каждому пребывающему из ДНР и ЛНР, передает RT.
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