МЧС России решает, какие регионы примут беженцев Донбасса

19 февраля 2022 в 08:56 Размер текста - 17 +

Александр Чуприян поручил оказывать беженцам с Донбасса всестороннюю помощь Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Врио главы МЧС России Александр Чуприян поручил определить, какие регионы, помимо Ростовской области, готовы принимать беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания в Ростове-на-Дону. «В первую очередь [Александр Чуприян] потребовал организовать на всех пунктах пропуска круглосуточный контроль за загруженностью с учетом зимнего времени. В случае необходимости всем нуждающимся должна быть оказана всесторонняя помощь. Также одной из приоритетных задач было определить, какие регионы, помимо Ростовской области, готовы принимать беженцев», — сообщается на официальном сайте МЧС России. Чуприян также потребовал в течение суток организовать на пунктах временного размещения бригады, которые будут отвечать за выплаты жителям Донбасса. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ предоставить беженцам материальную помощь. Каждый житель ДНР и ЛНР, прибывающий в Россию, получит по 10 тысяч рублей. Врио главы МЧС до этого отправился в Ростовскую область по поручению Путина. Чуприян должен создать условия для размещения беженцев с Донбасса, передает агентство Nation News. Власти ДНР и ЛНР организовали массовую эвакуацию населения. Однако покинуть самопровозглашенные республики могут только женщины, дети и пожилые люди, передает корреспондент URA.RU. Глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий сообщил, что на данный момент в Россию вывезли 3 384 человека. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян поручил определить, какие регионы, помимо Ростовской области, готовы принимать беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания в Ростове-на-Дону. «В первую очередь [Александр Чуприян] потребовал организовать на всех пунктах пропуска круглосуточный контроль за загруженностью с учетом зимнего времени. В случае необходимости всем нуждающимся должна быть оказана всесторонняя помощь. Также одной из приоритетных задач было определить, какие регионы, помимо Ростовской области, готовы принимать беженцев», — сообщается на официальном сайте МЧС России. Чуприян также потребовал в течение суток организовать на пунктах временного размещения бригады, которые будут отвечать за выплаты жителям Донбасса. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ предоставить беженцам материальную помощь. Каждый житель ДНР и ЛНР, прибывающий в Россию, получит по 10 тысяч рублей. Врио главы МЧС до этого отправился в Ростовскую область по поручению Путина. Чуприян должен создать условия для размещения беженцев с Донбасса, передает агентство Nation News. Власти ДНР и ЛНР организовали массовую эвакуацию населения. Однако покинуть самопровозглашенные республики могут только женщины, дети и пожилые люди, передает корреспондент URA.RU. Глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий сообщил, что на данный момент в Россию вывезли 3 384 человека.