В соцсетях поспорили из-за беженцев с Донбасса. «Везите на Рублевку»

19 февраля 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

В соцсетях по-разному воспринимают прибытие беженцев с Донбасса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине В социальных сетях разгорелся спор из-за эвакуации жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Россию. Часть комментаторов выступили против беженцев с Донбасса и возмутились, почему их не принимают европейские страны. Другие, напротив, поддержали русскоязычное население республик и призвали остальных жителей России быть менее черствыми. Массовая эвакуация с Донбасса началась 18 февраля. Покинуть самопровозглашенные республики могут женщины, дети и пожилые люди, передает корреспондент URA.RU. Мужчин, у которых нет прописки в РФ, разворачивают на контрольно-пропускных пунктах с Россией. Как сообщил глава МЧС ДНР, в Ростовскую область уже отправили 3 384 человека. Их эвакуировали автобусами и личным транспортом. Врио главы МЧС России Александр Чуприян поручил определить, в какие регионы, помимо Ростовской области, будут направлены беженцы с Донбасса. Готовность принять жителей ДНР и ЛНР высказали власти Челябинской и Оренбургской областей. Тульская и Нижегородская области пообещали предоставить гуманитарную помощь, передает RT. Вконтакте Twitter Twitter Telegram Twitter Telegram Twitter Вконтакте Telegram Telegram Telegram Telegram Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В социальных сетях разгорелся спор из-за эвакуации жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Россию. Часть комментаторов выступили против беженцев с Донбасса и возмутились, почему их не принимают европейские страны. Другие, напротив, поддержали русскоязычное население республик и призвали остальных жителей России быть менее черствыми. Массовая эвакуация с Донбасса началась 18 февраля. Покинуть самопровозглашенные республики могут женщины, дети и пожилые люди, передает корреспондент URA.RU. Мужчин, у которых нет прописки в РФ, разворачивают на контрольно-пропускных пунктах с Россией. Как сообщил глава МЧС ДНР, в Ростовскую область уже отправили 3 384 человека. Их эвакуировали автобусами и личным транспортом. Врио главы МЧС России Александр Чуприян поручил определить, в какие регионы, помимо Ростовской области, будут направлены беженцы с Донбасса. Готовность принять жителей ДНР и ЛНР высказали власти Челябинской и Оренбургской областей. Тульская и Нижегородская области пообещали предоставить гуманитарную помощь, передает RT.