18 февраля 2022

В соцсетях поспорили из-за беженцев с Донбасса. «Везите на Рублевку»

© Служба новостей «URA.RU»
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Беженцы с Украины на ЖД вокзале. Екатеринбург
В соцсетях по-разному воспринимают прибытие беженцев с Донбасса Фото:
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Война на Украине

В социальных сетях разгорелся спор из-за эвакуации жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Россию. Часть комментаторов выступили против беженцев с Донбасса и возмутились, почему их не принимают европейские страны. Другие, напротив, поддержали русскоязычное население республик и призвали остальных жителей России быть менее черствыми.

Массовая эвакуация с Донбасса началась 18 февраля. Покинуть самопровозглашенные республики могут женщины, дети и пожилые люди, передает корреспондент URA.RU. Мужчин, у которых нет прописки в РФ, разворачивают на контрольно-пропускных пунктах с Россией. Как сообщил глава МЧС ДНР, в Ростовскую область уже отправили 3 384 человека. Их эвакуировали автобусами и личным транспортом.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян поручил определить, в какие регионы, помимо Ростовской области, будут направлены беженцы с Донбасса. Готовность принять жителей ДНР и ЛНР высказали власти Челябинской и Оренбургской областей. Тульская и Нижегородская области пообещали предоставить гуманитарную помощь, передает RT.

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В социальных сетях разгорелся спор из-за эвакуации жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Россию. Часть комментаторов выступили против беженцев с Донбасса и возмутились, почему их не принимают европейские страны. Другие, напротив, поддержали русскоязычное население республик и призвали остальных жителей России быть менее черствыми. Массовая эвакуация с Донбасса началась 18 февраля. Покинуть самопровозглашенные республики могут женщины, дети и пожилые люди, передает корреспондент URA.RU. Мужчин, у которых нет прописки в РФ, разворачивают на контрольно-пропускных пунктах с Россией. Как сообщил глава МЧС ДНР, в Ростовскую область уже отправили 3 384 человека. Их эвакуировали автобусами и личным транспортом. Врио главы МЧС России Александр Чуприян поручил определить, в какие регионы, помимо Ростовской области, будут направлены беженцы с Донбасса. Готовность принять жителей ДНР и ЛНР высказали власти Челябинской и Оренбургской областей. Тульская и Нижегородская области пообещали предоставить гуманитарную помощь, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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