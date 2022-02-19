СМИ: главы ДНР и ЛНР записали обращения об эвакуации заранее. Скрины

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Видео, в которых Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщают об эвакуации жителей Донбасса, были записаны 16 февраля Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник записали обращения к гражданам за несколько дней до объявления эвакуации. Об этом свидетельствуют метаданные файлов, опубликованных в пятницу, 18 февраля.

«Судя по метаданным обнародованных в пятницу видеофайлов с обращениями глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, они были записаны еще 16 февраля. При этом проект с обращением Леонида Пасечника изначально находился в папке под названием „Бросок мангуста“», — передает «Коммерсант». По данным издания, обстановка в Донбассе в этот день была относительно спокойной.

Обращение Пушилина опубликовано в официальном telegram-канале главы ДНР, а видео Пасечника размещено в telegram-канале Луганского информационного центра. Корреспондент URA.RU скачал оба файла и проверил их метаданные с помощью видеоредактора. Оба видео действительно были записаны 16 февраля 2022 года — за два дня до объявления массовой эвакуации с Донбасса.

Ранее Пушилин заявил, что Киев может в любой момент начать полномасштабное наступление на Донбасс. После Совместный центр контроля и координации прекращения огня (СЦКК) заявил, что военные Украины за сутки обстреляли ЛНР более 30 раз. Чиновники Украины утверждали, что не рассматривают вариантов силового воздействия на Донбасс. Власти Донбасса организовали массовую эвакуацию местных жителей. В Россию направили автобусы с женщинами, детьми и пожилыми людьми. С начала эвакуации ДНР покинули более 6,6 тысячи человек, сообщили в МЧС республики. Из них 2 436 человек — дети, передает RT.

Файл с обращением Дениса Пушилина скачивается без названия
Обращение главы ЛНР Леонида Пасечника
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Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник записали обращения к гражданам за несколько дней до объявления эвакуации. Об этом свидетельствуют метаданные файлов, опубликованных в пятницу, 18 февраля. «Судя по метаданным обнародованных в пятницу видеофайлов с обращениями глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, они были записаны еще 16 февраля. При этом проект с обращением Леонида Пасечника изначально находился в папке под названием „Бросок мангуста“», — передает «Коммерсант». По данным издания, обстановка в Донбассе в этот день была относительно спокойной. Обращение Пушилина опубликовано в официальном telegram-канале главы ДНР, а видео Пасечника размещено в telegram-канале Луганского информационного центра. Корреспондент URA.RU скачал оба файла и проверил их метаданные с помощью видеоредактора. Оба видео действительно были записаны 16 февраля 2022 года — за два дня до объявления массовой эвакуации с Донбасса. Ранее Пушилин заявил, что Киев может в любой момент начать полномасштабное наступление на Донбасс. После Совместный центр контроля и координации прекращения огня (СЦКК) заявил, что военные Украины за сутки обстреляли ЛНР более 30 раз. Чиновники Украины утверждали, что не рассматривают вариантов силового воздействия на Донбасс. Власти Донбасса организовали массовую эвакуацию местных жителей. В Россию направили автобусы с женщинами, детьми и пожилыми людьми. С начала эвакуации ДНР покинули более 6,6 тысячи человек, сообщили в МЧС республики. Из них 2 436 человек — дети, передает RT.
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