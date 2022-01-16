Политолог: операция миротворцев ОДКБ была образцово-показательной

17 января 2022 в 01:36 Размер текста - 17 +

Петр Своик похвалил миротворцев из ОДКБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Миротворческая сила стран ОДКБ была образцово-показательной. Так считает политический и государственный деятель в Казахстане, председатель президиума Казахстанской ассоциации «Прозрачный тариф», заместитель председателя демократической партии «Азат» Петр Своик. «Операция была образцово-показательной. Сам факт, что она состоится, уже переменил ситуацию в той же Алмате. Прилет самолетов и выгрузка бойцов и техники — это уже само по себе сработало умиротворяюще. Все пошло по другому сценарию. После первого самолета стали совершаться регулярные рейсы. Стало видно, что все под контролем», — сообщил эксперт в разговоре с корреспондентом Богданом Петрашко в эфире «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1». Он подчеркнул, что «образцово-показательность» продолжилась тем, что миротворцев стали очень быстро выводить из страны. Политолог также похвалил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за то, что тот регулярно выступал с обращениями к нации, а также вовремя обратился к странам ОДКБ. Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что члены ОДКБ показали свою дееспособность, востребованность и своевременность создания организации. Политолог заявила, что на Западе должны помнить о том, что организация в любой момент может встать на защиту в случае «попыток цветной революции». Массовые беспорядки начались в Казахстане еще 2 января. Люди вышли на улицы из-за резкого повышения цен на газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации. Он обратился за военной помощью к Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и попросил ввести в страну миротворцев. По мнению политологов, за протестами и беспорядками в Казахстане стоят не обычные мирные жители, а профессиональные группировки боевиков-исламистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Миротворческая сила стран ОДКБ была образцово-показательной. Так считает политический и государственный деятель в Казахстане, председатель президиума Казахстанской ассоциации «Прозрачный тариф», заместитель председателя демократической партии «Азат» Петр Своик. «Операция была образцово-показательной. Сам факт, что она состоится, уже переменил ситуацию в той же Алмате. Прилет самолетов и выгрузка бойцов и техники — это уже само по себе сработало умиротворяюще. Все пошло по другому сценарию. После первого самолета стали совершаться регулярные рейсы. Стало видно, что все под контролем», — сообщил эксперт в разговоре с корреспондентом Богданом Петрашко в эфире «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1». Он подчеркнул, что «образцово-показательность» продолжилась тем, что миротворцев стали очень быстро выводить из страны. Политолог также похвалил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за то, что тот регулярно выступал с обращениями к нации, а также вовремя обратился к странам ОДКБ. Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что члены ОДКБ показали свою дееспособность, востребованность и своевременность создания организации. Политолог заявила, что на Западе должны помнить о том, что организация в любой момент может встать на защиту в случае «попыток цветной революции». Массовые беспорядки начались в Казахстане еще 2 января. Люди вышли на улицы из-за резкого повышения цен на газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации. Он обратился за военной помощью к Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и попросил ввести в страну миротворцев. По мнению политологов, за протестами и беспорядками в Казахстане стоят не обычные мирные жители, а профессиональные группировки боевиков-исламистов.