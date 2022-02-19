19 февраля 2022

Куба поддержала «братскую» Россию в борьбе с США

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт сток depositphotos.com, кубинский флаг, куба, автор wrangel
Куба выступает против антироссийской пропаганды США, заявил Бруно Родригес Фото:

Куба выступает против пропаганды США в отношении российского «вторжения» на Украину. Об этом заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес.

«Мы решительно отвергаем истерию в СМИ и пропаганду, развязанную правительством США против России», — написал Бруно Родригес в своем Twitter. Также дипломат отметил, что Куба выступает против приближения НАТО к границам «братской» России.

Ранее сообщалось, что глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что РФ и США не могут договориться из-за противоречащих принципов. Он отметил, что США не могут согласиться с требованием России «закрыть» двери НАТО или о нерасширении альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовится к полномасштабному «вторжению» на Украину. Президент США Джо Байден уверен в том, что глава России Владимир Путин уже принял решение о «захвате» Киева.

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Куба выступает против пропаганды США в отношении российского «вторжения» на Украину. Об этом заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес. «Мы решительно отвергаем истерию в СМИ и пропаганду, развязанную правительством США против России», — написал Бруно Родригес в своем Twitter. Также дипломат отметил, что Куба выступает против приближения НАТО к границам «братской» России. Ранее сообщалось, что глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что РФ и США не могут договориться из-за противоречащих принципов. Он отметил, что США не могут согласиться с требованием России «закрыть» двери НАТО или о нерасширении альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовится к полномасштабному «вторжению» на Украину. Президент США Джо Байден уверен в том, что глава России Владимир Путин уже принял решение о «захвате» Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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