Куба поддержала «братскую» Россию в борьбе с США

Куба выступает против антироссийской пропаганды США, заявил Бруно Родригес Фото: depositphotos.com

Куба выступает против пропаганды США в отношении российского «вторжения» на Украину. Об этом заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес.

«Мы решительно отвергаем истерию в СМИ и пропаганду, развязанную правительством США против России», — написал Бруно Родригес в своем Twitter. Также дипломат отметил, что Куба выступает против приближения НАТО к границам «братской» России.

Ранее сообщалось, что глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что РФ и США не могут договориться из-за противоречащих принципов. Он отметил, что США не могут согласиться с требованием России «закрыть» двери НАТО или о нерасширении альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовится к полномасштабному «вторжению» на Украину. Президент США Джо Байден уверен в том, что глава России Владимир Путин уже принял решение о «захвате» Киева.