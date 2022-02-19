19 февраля 2022

В Госдепе заявили о противоречии принципов США и РФ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, украинские военные, блинкен энтони
По словам Энтони Блинкена, есть ряд условий РФ, на которые США не собираются соглашаться Фото:
новость из сюжета
Переговоры России и НАТО

Россия и США не могут договориться о гарантиях безопасности из-за того, что имеют противоречащие принципы. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Из ответа России на предложения по гарантиям безопасности видно, что она продолжает придерживаться позиций, которые в корне противоречат принципам США», — приводит слова Энтони Блинкена пресс-служба Госдепартамента. В пример госсекретарь привел требование отказаться от принципа «открытых дверей» НАТО или возвращение альянса на позиции 1997 года — на это США соглашаться не будут.

Однако США готовы обсуждать с Россией и странами Европы вопросы об укреплении доверия, снижении рисков, обеспечении контроля над вооружениями и укреплении коллективной безопасности, отметил глава Госдепа. Он подчеркнул, что Вашингтон и Москва продолжат вести переговоры, напомнив о грядущей встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Вопрос в том, чего на самом деле добивается Россия. Является ли это практическим решением законных проблем безопасности, которые есть у всех нас, или это воссоздание Советской империи или восстановление сферы влияния РФ среди стран вокруг нее?», — резюмировал Блинкен.

Ранее сообщалось, что Лавров раскрыл, что США и НАТО отказались от предложений РФ по гарантиям безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил всему миру ядерным оружием из-за гарантий безопасности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг жестко отказался от требований России. В Кремле заявили о готовности президента России Владимира Путина к переговорам по гарантиям безопасности и ситуации на Украине.

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Россия и США не могут договориться о гарантиях безопасности из-за того, что имеют противоречащие принципы. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. «Из ответа России на предложения по гарантиям безопасности видно, что она продолжает придерживаться позиций, которые в корне противоречат принципам США», — приводит слова Энтони Блинкена пресс-служба Госдепартамента. В пример госсекретарь привел требование отказаться от принципа «открытых дверей» НАТО или возвращение альянса на позиции 1997 года — на это США соглашаться не будут. Однако США готовы обсуждать с Россией и странами Европы вопросы об укреплении доверия, снижении рисков, обеспечении контроля над вооружениями и укреплении коллективной безопасности, отметил глава Госдепа. Он подчеркнул, что Вашингтон и Москва продолжат вести переговоры, напомнив о грядущей встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Вопрос в том, чего на самом деле добивается Россия. Является ли это практическим решением законных проблем безопасности, которые есть у всех нас, или это воссоздание Советской империи или восстановление сферы влияния РФ среди стран вокруг нее?», — резюмировал Блинкен. Ранее сообщалось, что Лавров раскрыл, что США и НАТО отказались от предложений РФ по гарантиям безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил всему миру ядерным оружием из-за гарантий безопасности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг жестко отказался от требований России. В Кремле заявили о готовности президента России Владимира Путина к переговорам по гарантиям безопасности и ситуации на Украине.
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