20 февраля 2022

СМИ: Зеленский хочет, чтобы Россия признала ЛНР и ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Украинский истеблишмент считает, что происходящее — подготовка к признанию ЛНР и ДНР Фото:
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Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, чтобы отказаться от выполнения Минских соглашений. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники, близкие к офису президента.

«Признание Россией республик на Банковой считают очень хорошим вариантом, так как это похоронит столь нелюбимые украинскими властями Минские соглашения. В том числе и поэтому у Зеленского нет желания как-то продвигаться по Минску-2. Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает ДНР и ЛНР и проблема, таким образом, решится сама собой», — передает издание сообщение от источников.

Власти Украины уверены, что происходящие события являются подготовкой России к признанию ЛНР и ДНР, отмечается в материале. Помимо этого, сообщается, что украинский истеблишмент не верит в возможность полномасштабной войны и вторжения Путина.

Ранее Киев обратился в Совет безопасности ООН с критикой предложения Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Инициатива идет вразрез с Минскими соглашениями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, чтобы отказаться от выполнения Минских соглашений. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники, близкие к офису президента. «Признание Россией республик на Банковой считают очень хорошим вариантом, так как это похоронит столь нелюбимые украинскими властями Минские соглашения. В том числе и поэтому у Зеленского нет желания как-то продвигаться по Минску-2. Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает ДНР и ЛНР и проблема, таким образом, решится сама собой», — передает издание сообщение от источников. Власти Украины уверены, что происходящие события являются подготовкой России к признанию ЛНР и ДНР, отмечается в материале. Помимо этого, сообщается, что украинский истеблишмент не верит в возможность полномасштабной войны и вторжения Путина. Ранее Киев обратился в Совет безопасности ООН с критикой предложения Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Инициатива идет вразрез с Минскими соглашениями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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