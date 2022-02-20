СМИ: Зеленский хочет, чтобы Россия признала ЛНР и ДНР

21 февраля 2022 в 04:56 Размер текста - 17 +

Украинский истеблишмент считает, что происходящее — подготовка к признанию ЛНР и ДНР Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, чтобы отказаться от выполнения Минских соглашений. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники, близкие к офису президента. «Признание Россией республик на Банковой считают очень хорошим вариантом, так как это похоронит столь нелюбимые украинскими властями Минские соглашения. В том числе и поэтому у Зеленского нет желания как-то продвигаться по Минску-2. Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает ДНР и ЛНР и проблема, таким образом, решится сама собой», — передает издание сообщение от источников. Власти Украины уверены, что происходящие события являются подготовкой России к признанию ЛНР и ДНР, отмечается в материале. Помимо этого, сообщается, что украинский истеблишмент не верит в возможность полномасштабной войны и вторжения Путина. Ранее Киев обратился в Совет безопасности ООН с критикой предложения Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Инициатива идет вразрез с Минскими соглашениями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, чтобы отказаться от выполнения Минских соглашений. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники, близкие к офису президента. «Признание Россией республик на Банковой считают очень хорошим вариантом, так как это похоронит столь нелюбимые украинскими властями Минские соглашения. В том числе и поэтому у Зеленского нет желания как-то продвигаться по Минску-2. Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает ДНР и ЛНР и проблема, таким образом, решится сама собой», — передает издание сообщение от источников. Власти Украины уверены, что происходящие события являются подготовкой России к признанию ЛНР и ДНР, отмечается в материале. Помимо этого, сообщается, что украинский истеблишмент не верит в возможность полномасштабной войны и вторжения Путина. Ранее Киев обратился в Совет безопасности ООН с критикой предложения Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Инициатива идет вразрез с Минскими соглашениями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.