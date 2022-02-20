СМИ: Зеленский хочет, чтобы Россия признала ЛНР и ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, чтобы отказаться от выполнения Минских соглашений. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники, близкие к офису президента.
«Признание Россией республик на Банковой считают очень хорошим вариантом, так как это похоронит столь нелюбимые украинскими властями Минские соглашения. В том числе и поэтому у Зеленского нет желания как-то продвигаться по Минску-2. Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает ДНР и ЛНР и проблема, таким образом, решится сама собой», — передает издание сообщение от источников.
Власти Украины уверены, что происходящие события являются подготовкой России к признанию ЛНР и ДНР, отмечается в материале. Помимо этого, сообщается, что украинский истеблишмент не верит в возможность полномасштабной войны и вторжения Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, чтобы отказаться от выполнения Минских соглашений. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники, близкие к офису президента. «Признание Россией республик на Банковой считают очень хорошим вариантом, так как это похоронит столь нелюбимые украинскими властями Минские соглашения. В том числе и поэтому у Зеленского нет желания как-то продвигаться по Минску-2. Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает ДНР и ЛНР и проблема, таким образом, решится сама собой», — передает издание сообщение от источников. Власти Украины уверены, что происходящие события являются подготовкой России к признанию ЛНР и ДНР, отмечается в материале. Помимо этого, сообщается, что украинский истеблишмент не верит в возможность полномасштабной войны и вторжения Путина. Ранее Киев обратился в Совет безопасности ООН с критикой предложения Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Инициатива идет вразрез с Минскими соглашениями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.