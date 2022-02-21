Российские добровольцы прибыли в Донбасс

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Крымские добровольцы призваны помочь жителям ДНР и ЛНР в защите прав на самоопределение Фото:
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Война на Украине

Передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко.

«Передовая группа добровольцев из Крыма уже в Донбассе», — заявил Козенко в беседе с РИА «Новости». По его словам, Донбасс подвергается жестокой агрессии со стороны ВСУ. За последние время «ситуация накалилась до предела», — заключил он.

Координатор интеграционного комитета подчеркнул, что добровольцы призваны помочь жителям самопровозглашенных республик в защите их «прав на самоопределение». Возглавляют группу волонтеров сам Козенко и атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин.

Накануне сообщалось, что «Единая Россия» намерена оказать гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса, прибывшим в Ростовскую область. Об этом заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу по 10 тысяч рублей. Ростовской области было выделено пять миллиардов рублей на оказание помощи беженцам из Донбасса. О готовности принять беженцев заявили пять регионов России.

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Передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко. «Передовая группа добровольцев из Крыма уже в Донбассе», — заявил Козенко в беседе с РИА «Новости». По его словам, Донбасс подвергается жестокой агрессии со стороны ВСУ. За последние время «ситуация накалилась до предела», — заключил он. Координатор интеграционного комитета подчеркнул, что добровольцы призваны помочь жителям самопровозглашенных республик в защите их «прав на самоопределение». Возглавляют группу волонтеров сам Козенко и атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин. Накануне сообщалось, что «Единая Россия» намерена оказать гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса, прибывшим в Ростовскую область. Об этом заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу по 10 тысяч рублей. Ростовской области было выделено пять миллиардов рублей на оказание помощи беженцам из Донбасса. О готовности принять беженцев заявили пять регионов России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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