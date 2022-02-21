Четвертый регион России вводит режим ЧС из-за войны в Донбассе

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Жителей Донбасса эвакуируют в Россию Фото:
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Война на Украине

Режим чрезвычайной ситуации вводится в Пензенской области в связи с приемом беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства региона.

«Режим [ЧС] позволит обеспечить социальную защиту жителей Донецкой и Луганской областей, организовать для них условия временного проживания на территории Пензенской области. Будут приняты меры по временному трудоустройству прибывающих граждан», — говорится в сообщении.

Для детей дошкольного возраста будут обеспечены места в детских садах. Школьникам предоставят возможность учиться. Этим займется минобразования области. Всем беженцам обещана медицинская помощь, если таковая потребуется; их обследуют врачи. Для координации работы с беженцами создается оперативный штаб. Власти Пензенской области заявили о готовности принять до 700 беженцев из Донбасса.

Ранее о введении режима ЧС объявили в Воронежской, Ростовской и Курской областях. В эти регионы уже начали прибывать первые беженцы. Работа по эвакуации беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будет проводиться круглосуточно, сообщили в МЧС России.

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Режим чрезвычайной ситуации вводится в Пензенской области в связи с приемом беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства региона. «Режим [ЧС] позволит обеспечить социальную защиту жителей Донецкой и Луганской областей, организовать для них условия временного проживания на территории Пензенской области. Будут приняты меры по временному трудоустройству прибывающих граждан», — говорится в сообщении. Для детей дошкольного возраста будут обеспечены места в детских садах. Школьникам предоставят возможность учиться. Этим займется минобразования области. Всем беженцам обещана медицинская помощь, если таковая потребуется; их обследуют врачи. Для координации работы с беженцами создается оперативный штаб. Власти Пензенской области заявили о готовности принять до 700 беженцев из Донбасса. Ранее о введении режима ЧС объявили в Воронежской, Ростовской и Курской областях. В эти регионы уже начали прибывать первые беженцы. Работа по эвакуации беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будет проводиться круглосуточно, сообщили в МЧС России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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