Глава ДНР заявил о боях у границы с Россией

21 февраля 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

Пушилин заявил об обострении обстановки на границе с РФ Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Война на Украине В ДНР идет бой у границы с Российской Федерацией. Об этом рассказал глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. В своем обращении он заявил о резком обострении обстановки на Мариупольском направлении. «Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идет бой у границы с Российской Федерацией», — написал Пушилин в своем telegram-канале. По словам главы республики, за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1 700 мин и снарядов. Украинские войска продолжают обстреливать населенные пункты Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Коминтерново и Докучаевск. Ранее сообщалось, что украинские солдаты прорвались в Донбасс. В непризнанной Донецкой народной республике ведутся бои с солдатами вооруженных сил Украины. В Новоазовском районе осуществлен прорыв диверсионной группы противника, сообщает Министерство госбезопасности ДНР. В то же время стало известно о самоподрыве украинского диверсанта в районе железнодорожного вокзала ДНР. Также появилась информация о взрыве в районе аэропорта в Донецке. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ДНР идет бой у границы с Российской Федерацией. Об этом рассказал глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. В своем обращении он заявил о резком обострении обстановки на Мариупольском направлении. «Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идет бой у границы с Российской Федерацией», — написал Пушилин в своем telegram-канале. По словам главы республики, за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1 700 мин и снарядов. Украинские войска продолжают обстреливать населенные пункты Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Коминтерново и Докучаевск. Ранее сообщалось, что украинские солдаты прорвались в Донбасс. В непризнанной Донецкой народной республике ведутся бои с солдатами вооруженных сил Украины. В Новоазовском районе осуществлен прорыв диверсионной группы противника, сообщает Министерство госбезопасности ДНР. В то же время стало известно о самоподрыве украинского диверсанта в районе железнодорожного вокзала ДНР. Также появилась информация о взрыве в районе аэропорта в Донецке.