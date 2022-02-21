Глава ДНР заявил о боях у границы с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание ОДА. Луганск. Украина , солдаты, война, разрушенное здание
Пушилин заявил об обострении обстановки на границе с РФ Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

В ДНР идет бой у границы с Российской Федерацией. Об этом рассказал глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. В своем обращении он заявил о резком обострении обстановки на Мариупольском направлении.

«Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идет бой у границы с Российской Федерацией», — написал Пушилин в своем telegram-канале.

По словам главы республики, за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1 700 мин и снарядов. Украинские войска продолжают обстреливать населенные пункты Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Коминтерново и Докучаевск.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты прорвались в Донбасс. В непризнанной Донецкой народной республике ведутся бои с солдатами вооруженных сил Украины. В Новоазовском районе осуществлен прорыв диверсионной группы противника, сообщает Министерство госбезопасности ДНР. В то же время стало известно о самоподрыве украинского диверсанта в районе железнодорожного вокзала ДНР. Также появилась информация о взрыве в районе аэропорта в Донецке.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ДНР идет бой у границы с Российской Федерацией. Об этом рассказал глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. В своем обращении он заявил о резком обострении обстановки на Мариупольском направлении. «Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идет бой у границы с Российской Федерацией», — написал Пушилин в своем telegram-канале. По словам главы республики, за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1 700 мин и снарядов. Украинские войска продолжают обстреливать населенные пункты Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Коминтерново и Докучаевск. Ранее сообщалось, что украинские солдаты прорвались в Донбасс. В непризнанной Донецкой народной республике ведутся бои с солдатами вооруженных сил Украины. В Новоазовском районе осуществлен прорыв диверсионной группы противника, сообщает Министерство госбезопасности ДНР. В то же время стало известно о самоподрыве украинского диверсанта в районе железнодорожного вокзала ДНР. Также появилась информация о взрыве в районе аэропорта в Донецке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...