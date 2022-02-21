Глава ДНР призвал всех мужчин прибыть в военные комиссариаты

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал все мужское население региона прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту Отечества. Соответствующее обращение он опубликовал в своем telegram-канале.
«Призываю все мужское население — всех способных держать оружие в руках — прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей и нашего Отечества», — написал Пушилин. Глава ДНР подчеркнул, что все граждане республики должны «объединить усилия», чтобы защитить «Донбасс и всех русских людей».
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал все мужское население региона прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту Отечества. Соответствующее обращение он опубликовал в своем telegram-канале. «Призываю все мужское население — всех способных держать оружие в руках — прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей и нашего Отечества», — написал Пушилин. Глава ДНР подчеркнул, что все граждане республики должны «объединить усилия», чтобы защитить «Донбасс и всех русских людей». Ранее Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации. В своем обращении он также призвал жителей, пребывающих в запасе, явиться в военные комиссариаты. Вслед за ДНР всеобщую мобилизацию объявили в Луганской народной республике. В понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации. Он распространяется на мужчин старше 55 лет.