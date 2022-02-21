Reuters: Байден уговорил Макрона договориться о встрече с Путиным

21 февраля 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден попросил главу Франции Эммануэля Макрона устроить саммит с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова советника президента Франции. «Президент США Джо Байден попросил президента Франции Эммануэля Макрона сделать Путину предложение о проведении саммита между Байденом и Путиным», — сообщает издание. По словам авторов, советник охарактеризовал Макрона как «посредника» в дипломатическом диалоге. Ранее Елисейский дворец сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден согласились на предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о встрече. Саммит будет посвящен вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден «в принципе» готов встретиться с Путиным, но при условии, что Россия «не нападет» на Украину. В Кремле, в свою очередь, сказали, что встреча возможна, если главы государств посчитают ее целесообразной. Пока есть понимание о необходимости диалога на уровне министров иностранных дел.