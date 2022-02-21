Reuters: Байден уговорил Макрона договориться о встрече с Путиным

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, макрон эммануэль
Макрон выступает «посредником» во встречи Байдена и Путина, сообщили в Reuters Фото:
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Президент США Джо Байден попросил главу Франции Эммануэля Макрона устроить саммит с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова советника президента Франции.

«Президент США Джо Байден попросил президента Франции Эммануэля Макрона сделать Путину предложение о проведении саммита между Байденом и Путиным», — сообщает издание. По словам авторов, советник охарактеризовал Макрона как «посредника» в дипломатическом диалоге.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден согласились на предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о встрече. Саммит будет посвящен вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден «в принципе» готов встретиться с Путиным, но при условии, что Россия «не нападет» на Украину. В Кремле, в свою очередь, сказали, что встреча возможна, если главы государств посчитают ее целесообразной. Пока есть понимание о необходимости диалога на уровне министров иностранных дел.

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Президент США Джо Байден попросил главу Франции Эммануэля Макрона устроить саммит с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова советника президента Франции. «Президент США Джо Байден попросил президента Франции Эммануэля Макрона сделать Путину предложение о проведении саммита между Байденом и Путиным», — сообщает издание. По словам авторов, советник охарактеризовал Макрона как «посредника» в дипломатическом диалоге. Ранее Елисейский дворец сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден согласились на предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о встрече. Саммит будет посвящен вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден «в принципе» готов встретиться с Путиным, но при условии, что Россия «не нападет» на Украину. В Кремле, в свою очередь, сказали, что встреча возможна, если главы государств посчитают ее целесообразной. Пока есть понимание о необходимости диалога на уровне министров иностранных дел.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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