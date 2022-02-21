В Кремле заявили, что планов по встрече Путина и Байдена пока нет

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
У Путина нет четких планов по встрече с Байденом Фото:

Встреча президента России Владимира Путина с лидером США Джо Байденом возможна, если главы государств посчитают ее целесообразной. Пока есть понимание о необходимости диалога на уровне министров иностранных дел, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Планов по встрече на высшем уровне пока нет. Будут контакты на уровне министров иностранных дел — встречал [главы МИД РФ Сергея] Лаврова с американским коллегой. Также не исключаем контактов министров иностранных дел России и Франции», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, есть ли принципиальная договоренность о встрече Путина и Байдена.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден согласились на предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о встрече. Саммит будет посвящен вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден «в принципе» готов встретиться с Путиным, но при условии, что Россия «не нападет» на Украину.

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Встреча президента России Владимира Путина с лидером США Джо Байденом возможна, если главы государств посчитают ее целесообразной. Пока есть понимание о необходимости диалога на уровне министров иностранных дел, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Планов по встрече на высшем уровне пока нет. Будут контакты на уровне министров иностранных дел — встречал [главы МИД РФ Сергея] Лаврова с американским коллегой. Также не исключаем контактов министров иностранных дел России и Франции», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, есть ли принципиальная договоренность о встрече Путина и Байдена. Ранее Елисейский дворец сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден согласились на предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о встрече. Саммит будет посвящен вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден «в принципе» готов встретиться с Путиным, но при условии, что Россия «не нападет» на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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