В Кремле заявили, что планов по встрече Путина и Байдена пока нет

21 февраля 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

У Путина нет четких планов по встрече с Байденом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встреча президента России Владимира Путина с лидером США Джо Байденом возможна, если главы государств посчитают ее целесообразной. Пока есть понимание о необходимости диалога на уровне министров иностранных дел, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Планов по встрече на высшем уровне пока нет. Будут контакты на уровне министров иностранных дел — встречал [главы МИД РФ Сергея] Лаврова с американским коллегой. Также не исключаем контактов министров иностранных дел России и Франции», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, есть ли принципиальная договоренность о встрече Путина и Байдена. Ранее Елисейский дворец сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден согласились на предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о встрече. Саммит будет посвящен вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден «в принципе» готов встретиться с Путиным, но при условии, что Россия «не нападет» на Украину. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Встреча президента России Владимира Путина с лидером США Джо Байденом возможна, если главы государств посчитают ее целесообразной. Пока есть понимание о необходимости диалога на уровне министров иностранных дел, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Планов по встрече на высшем уровне пока нет. Будут контакты на уровне министров иностранных дел — встречал [главы МИД РФ Сергея] Лаврова с американским коллегой. Также не исключаем контактов министров иностранных дел России и Франции», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, есть ли принципиальная договоренность о встрече Путина и Байдена. Ранее Елисейский дворец сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден согласились на предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о встрече. Саммит будет посвящен вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден «в принципе» готов встретиться с Путиным, но при условии, что Россия «не нападет» на Украину.