21 февраля 2022

Зеленский: Украина имеет право на коллективную оборону

© Служба новостей «URA.RU»
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Украина не поддается на провокации, считает Владимир Зеленский Фото:
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Война на Украине

У Украины есть право на самооборону, и она идет по дипломатическому пути для урегулирования конфликтов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Границы Украины надежно защищены, и создана система территориальной обороны. В соответствии с статьей 51 устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону», — сказал он в срочном обращении, запись которого есть на youtube-канале «Апостроф TV».

Он также отметил, что страна верна политико-дипломатическому пути урегулирования и не поддается на какие-либо провокации, пишет Life. Украинский лидер высказался и по поводу признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, это является нарушением суверенитета Украины, добавляет RT.

Поздно вечером 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Он подчеркнул, что нужно сделать все для решения проблем Донбасса. Это заявление было сделано после поддержки идеи признания независимости ЛНР и ДНР членами Совета безопасности России.

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У Украины есть право на самооборону, и она идет по дипломатическому пути для урегулирования конфликтов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Границы Украины надежно защищены, и создана система территориальной обороны. В соответствии с статьей 51 устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону», — сказал он в срочном обращении, запись которого есть на youtube-канале «Апостроф TV». Он также отметил, что страна верна политико-дипломатическому пути урегулирования и не поддается на какие-либо провокации, пишет Life. Украинский лидер высказался и по поводу признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, это является нарушением суверенитета Украины, добавляет RT. Поздно вечером 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Он подчеркнул, что нужно сделать все для решения проблем Донбасса. Это заявление было сделано после поддержки идеи признания независимости ЛНР и ДНР членами Совета безопасности России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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