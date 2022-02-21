Зеленский: Украина имеет право на коллективную оборону

У Украины есть право на самооборону, и она идет по дипломатическому пути для урегулирования конфликтов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Границы Украины надежно защищены, и создана система территориальной обороны. В соответствии с статьей 51 устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону», — сказал он в срочном обращении, запись которого есть на youtube-канале «Апостроф TV».
Он также отметил, что страна верна политико-дипломатическому пути урегулирования и не поддается на какие-либо провокации, пишет Life. Украинский лидер высказался и по поводу признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, это является нарушением суверенитета Украины, добавляет RT.
У Украины есть право на самооборону, и она идет по дипломатическому пути для урегулирования конфликтов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Границы Украины надежно защищены, и создана система территориальной обороны. В соответствии с статьей 51 устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону», — сказал он в срочном обращении, запись которого есть на youtube-канале «Апостроф TV». Он также отметил, что страна верна политико-дипломатическому пути урегулирования и не поддается на какие-либо провокации, пишет Life. Украинский лидер высказался и по поводу признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, это является нарушением суверенитета Украины, добавляет RT. Поздно вечером 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Он подчеркнул, что нужно сделать все для решения проблем Донбасса. Это заявление было сделано после поддержки идеи признания независимости ЛНР и ДНР членами Совета безопасности России.