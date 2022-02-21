Избитая южанами жительница Екатеринбурга не получала их извинений

Ранее глава азербайджанской диаспоры принес публичные извинения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перед избитой подростками-южанами в Екатеринбурге Надеждой Глазовой лично никто не извинялся. Более того, в качестве моральной компенсации ей не выплачивались какие-либо деньги, о которых говорилось ранее. Об этом журналистам заявила сама потерпевшая.

«Говорят, якобы нам принесли извинения и выплатили какие-то деньги — это ложь! За все время моего нахождения в больнице ни ко мне, ни к моей дочери никто не обратился и не извинился», — сообщила Глазова порталу e1.

Ей уже сделали операцию, сейчас она будет проходить послеоперационное лечение. «Я буду ходить с пластиной и другим железом в ноге. Предстоят еще манипуляции по фиксирующему болту — его будут доставать. Огромные швы остались с двух сторон ноги» — добавила она.

Глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шихлынский в разговоре с URA.RU пояснил, что он не смог связаться с Глазовой из-за того, что у него нет ее номера телефона. Поэтому он принес публичные извинения. «Если бы у меня был ее номер, адрес, то я бы с ней с радостью связался. Нам и в полиции отказались дать ее номер и в больнице», — посетовал Шихлынский.

11 февраля в автобусе произошел конфликт между подростками-южанами и девушкой. Они агрессивно приставали к пассажирке автобуса №57. Девушка позвонила матери и попросила встретить ее. Подростки вышли из автобуса и избили обеих женщин. Губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что лично займется этой темой. Он поручил вице-губернатору Олегу Чемезову встретиться со всеми диаспорами.

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