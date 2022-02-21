Прокурору надоел неубранный в Перми снег

На неубранный снег в Перми отреагировала прокуратура (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Перми указала главе города Алексею Демкину на неубранный с дорог и тротуаров снег. Проверку ведомство совместно с ГИБДД провело после сообщений в СМИ.

«В ходе осмотра зафиксированы факты неудовлетворительного содержания дорожных объектов и необеспечение безопасных условий дорожного движения. В целях устранения выявленных нарушений закона и защиты прав жителей, главе города внесено представление, в котором указано на недостатки работы отраслевого департамента», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Ранее мэрия Перми говорила о некачественной работе подрядчиков по уборке снега. Только в январе компании оштрафовали на 9 млн рублей. Работу инспектировать пришлось лично губернатору края Дмитрию Махонину, который просил подключиться к проблеме министра транспорта Прикамья. Источники URA.RU говорили, что из-за проблем со снегом своих постов могут лишиться главы Ленинского и Мотовилихинского районов Перми.