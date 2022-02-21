21 февраля 2022

Прокурору надоел неубранный в Перми снег

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, уборка снега, снегопад, зима, мороз, дворник
На неубранный снег в Перми отреагировала прокуратура (архивное фото) Фото:

Прокуратура Перми указала главе города Алексею Демкину на неубранный с дорог и тротуаров снег. Проверку ведомство совместно с ГИБДД провело после сообщений в СМИ.

«В ходе осмотра зафиксированы факты неудовлетворительного содержания дорожных объектов и необеспечение безопасных условий дорожного движения. В целях устранения выявленных нарушений закона и защиты прав жителей, главе города внесено представление, в котором указано на недостатки работы отраслевого департамента», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Ранее мэрия Перми говорила о некачественной работе подрядчиков по уборке снега. Только в январе компании оштрафовали на 9 млн рублей. Работу инспектировать пришлось лично губернатору края Дмитрию Махонину, который просил подключиться к проблеме министра транспорта Прикамья. Источники URA.RU говорили, что из-за проблем со снегом своих постов могут лишиться главы Ленинского и Мотовилихинского районов Перми.

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Прокуратура Перми указала главе города Алексею Демкину на неубранный с дорог и тротуаров снег. Проверку ведомство совместно с ГИБДД провело после сообщений в СМИ. «В ходе осмотра зафиксированы факты неудовлетворительного содержания дорожных объектов и необеспечение безопасных условий дорожного движения. В целях устранения выявленных нарушений закона и защиты прав жителей, главе города внесено представление, в котором указано на недостатки работы отраслевого департамента», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Ранее мэрия Перми говорила о некачественной работе подрядчиков по уборке снега. Только в январе компании оштрафовали на 9 млн рублей. Работу инспектировать пришлось лично губернатору края Дмитрию Махонину, который просил подключиться к проблеме министра транспорта Прикамья. Источники URA.RU говорили, что из-за проблем со снегом своих постов могут лишиться главы Ленинского и Мотовилихинского районов Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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