Не все главы районов хорошо поработали этой зимой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Ленинского района Перми Александр Козенков и глава Мотовилихинского района Александр Хаткевич могут лишиться своих постов после подведения итогов зимнего сезона. Сразу несколько источников URA.RU в политэлитах региона говорят о том, что весной на их место придут новые руководители. Официальной причиной увольнения, вероятно, станет некачественная уборка снега.

«Ленинский район „прославился“ рекордными штрафами за низкое качество уборки снега. Мотовилихинский район за плохую уборку улиц публично отругал губернатор Дмитрий Махонин», — говорит собеседник в политэлитах.

У Козенкова также подходит предельный возраст для муниципальной службы (65 лет). И с ним, знает источник, близкий к городским властям, хотят расстаться по-хорошему — отправив весной на пенсию. А увольнение Хаткевича, по его словам, находится «под большим вопросом». В пресс-службе мэрии сообщили, что не располагают информацией по данной теме. Никаких кадровых решений не принято.

Новым главой Мотовилихинского района может стать действующий первый заместитель Юрий Трухин, который в ноябре перешел в территорию с должности спикера Краснокамской думы. Основным претендентом на пост главы Ленинского района, как и писало URA.RU, считается исполнительный директор совета глав муниципальных образований Пермского края Александр Русанов.

Оценивая качество уборки снега в Перми Дмитрий Махонин заявил, что в микрорайоне «Садовый» сложилась «очень плохая ситуация». Администрация Перми в январе выписала рекордные штрафы за уборку снега, и больше всего в бюджет заплатят подрядчики Ленинского и Мотовилихинского районов. Мэр Перми Алексей Демкин сообщал, что уровень травматизма на улицах станет одним из KPI для районных руководителей.

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