21 февраля 2022

В Пермском крае создается новый муниципалитет

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган , чиновники, документы к совещанию, депутаты
Депутаты заксобрания рассмотрят закон в марте Фото:

Дума города Губаха внесла в заксобрание Пермского края законопроект о создании нового Губахинского муниципального округа. Документ размещен на портале краевого парламента.

«Представленным проектом предложено объединить Гремячинский и Губахинский городской округ. Объединение проводится в целях ускорения социально-экономического развития территории и повышения уровня жизни населения. В результате образуется Губахинский муниципальный округ», — отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Дума Губахи объясняет, что новый муниципалитет не может претендовать на статус городского округа. Он не подходит под требования федерального законодательства в части доли городского населения и площади городских территорий.

В объединенной думе будет предусмотрено 20 депутатских мест (сейчас — по 15 в каждом муниципалитете). Процесс преобразования в новый муниципалитет завершится 1 января 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что поправками в краевой бюджет уже предусматриваются средства на выборы в думу Губахи, которые пройдут в сентябре. Объединение на публичных слушаниях поддержали жители территорий, а также местные депутаты. Ожидается, что проект закона заксобрание рассмотрит в марте.

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Дума города Губаха внесла в заксобрание Пермского края законопроект о создании нового Губахинского муниципального округа. Документ размещен на портале краевого парламента. «Представленным проектом предложено объединить Гремячинский и Губахинский городской округ. Объединение проводится в целях ускорения социально-экономического развития территории и повышения уровня жизни населения. В результате образуется Губахинский муниципальный округ», — отмечается в пояснительной записке к проекту закона. Дума Губахи объясняет, что новый муниципалитет не может претендовать на статус городского округа. Он не подходит под требования федерального законодательства в части доли городского населения и площади городских территорий. В объединенной думе будет предусмотрено 20 депутатских мест (сейчас — по 15 в каждом муниципалитете). Процесс преобразования в новый муниципалитет завершится 1 января 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что поправками в краевой бюджет уже предусматриваются средства на выборы в думу Губахи, которые пройдут в сентябре. Объединение на публичных слушаниях поддержали жители территорий, а также местные депутаты. Ожидается, что проект закона заксобрание рассмотрит в марте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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