В Пермском крае создается новый муниципалитет

22 февраля 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Депутаты заксобрания рассмотрят закон в марте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дума города Губаха внесла в заксобрание Пермского края законопроект о создании нового Губахинского муниципального округа. Документ размещен на портале краевого парламента. «Представленным проектом предложено объединить Гремячинский и Губахинский городской округ. Объединение проводится в целях ускорения социально-экономического развития территории и повышения уровня жизни населения. В результате образуется Губахинский муниципальный округ», — отмечается в пояснительной записке к проекту закона. Дума Губахи объясняет, что новый муниципалитет не может претендовать на статус городского округа. Он не подходит под требования федерального законодательства в части доли городского населения и площади городских территорий. В объединенной думе будет предусмотрено 20 депутатских мест (сейчас — по 15 в каждом муниципалитете). Процесс преобразования в новый муниципалитет завершится 1 января 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что поправками в краевой бюджет уже предусматриваются средства на выборы в думу Губахи, которые пройдут в сентябре. Объединение на публичных слушаниях поддержали жители территорий, а также местные депутаты. Ожидается, что проект закона заксобрание рассмотрит в марте. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Дума города Губаха внесла в заксобрание Пермского края законопроект о создании нового Губахинского муниципального округа. Документ размещен на портале краевого парламента. «Представленным проектом предложено объединить Гремячинский и Губахинский городской округ. Объединение проводится в целях ускорения социально-экономического развития территории и повышения уровня жизни населения. В результате образуется Губахинский муниципальный округ», — отмечается в пояснительной записке к проекту закона. Дума Губахи объясняет, что новый муниципалитет не может претендовать на статус городского округа. Он не подходит под требования федерального законодательства в части доли городского населения и площади городских территорий. В объединенной думе будет предусмотрено 20 депутатских мест (сейчас — по 15 в каждом муниципалитете). Процесс преобразования в новый муниципалитет завершится 1 января 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что поправками в краевой бюджет уже предусматриваются средства на выборы в думу Губахи, которые пройдут в сентябре. Объединение на публичных слушаниях поддержали жители территорий, а также местные депутаты. Ожидается, что проект закона заксобрание рассмотрит в марте.