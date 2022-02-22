Зеленский допустил разрыв всех отношений с Россией

Киев рассмотрит возможность полного разрыва отношений с Россией, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский получил от Министерства иностранных дел страны запрос на полный разрыв дипломатических отношений с Россией. Об этом он сообщил на своей пресс-конференции. Трансляция пресс-конференции идет на youtube-канале «Украина 24».

«Мы рассматриваем возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Я получил соответствующий запрос от Министерства иностранных дел», — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, признание Россией Донецкой и Луганской народных республик является основанием для «дальнейшей агрессии» РФ против Украины. При этом Зеленский выразил надежду, что полномасштабной войны между Россией и Украиной не будет.

Президент России Владимир Путин ранее признал независимость ДНР и ЛНР. После этого Владимир Зеленский потребовал экстренного заседания «нормандской четверки». Он также заявил, что границы Украины «останутся прежними».