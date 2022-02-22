Зеленский допустил разрыв всех отношений с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Киев рассмотрит возможность полного разрыва отношений с Россией, заявил Владимир Зеленский Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский получил от Министерства иностранных дел страны запрос на полный разрыв дипломатических отношений с Россией. Об этом он сообщил на своей пресс-конференции. Трансляция пресс-конференции идет на youtube-канале «Украина 24».

«Мы рассматриваем возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Я получил соответствующий запрос от Министерства иностранных дел», — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, признание Россией Донецкой и Луганской народных республик является основанием для «дальнейшей агрессии» РФ против Украины. При этом Зеленский выразил надежду, что полномасштабной войны между Россией и Украиной не будет.

Президент России Владимир Путин ранее признал независимость ДНР и ЛНР. После этого Владимир Зеленский потребовал экстренного заседания «нормандской четверки». Он также заявил, что границы Украины «останутся прежними».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский получил от Министерства иностранных дел страны запрос на полный разрыв дипломатических отношений с Россией. Об этом он сообщил на своей пресс-конференции. Трансляция пресс-конференции идет на youtube-канале «Украина 24». «Мы рассматриваем возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Я получил соответствующий запрос от Министерства иностранных дел», — сказал Зеленский. По словам Зеленского, признание Россией Донецкой и Луганской народных республик является основанием для «дальнейшей агрессии» РФ против Украины. При этом Зеленский выразил надежду, что полномасштабной войны между Россией и Украиной не будет. Президент России Владимир Путин ранее признал независимость ДНР и ЛНР. После этого Владимир Зеленский потребовал экстренного заседания «нормандской четверки». Он также заявил, что границы Украины «останутся прежними».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...