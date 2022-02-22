Зеленский допустил разрыв всех отношений с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский получил от Министерства иностранных дел страны запрос на полный разрыв дипломатических отношений с Россией. Об этом он сообщил на своей пресс-конференции. Трансляция пресс-конференции идет на youtube-канале «Украина 24».
«Мы рассматриваем возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Я получил соответствующий запрос от Министерства иностранных дел», — сказал Зеленский.
По словам Зеленского, признание Россией Донецкой и Луганской народных республик является основанием для «дальнейшей агрессии» РФ против Украины. При этом Зеленский выразил надежду, что полномасштабной войны между Россией и Украиной не будет.
Президент Украины Владимир Зеленский получил от Министерства иностранных дел страны запрос на полный разрыв дипломатических отношений с Россией. Об этом он сообщил на своей пресс-конференции. Трансляция пресс-конференции идет на youtube-канале «Украина 24». «Мы рассматриваем возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Я получил соответствующий запрос от Министерства иностранных дел», — сказал Зеленский. По словам Зеленского, признание Россией Донецкой и Луганской народных республик является основанием для «дальнейшей агрессии» РФ против Украины. При этом Зеленский выразил надежду, что полномасштабной войны между Россией и Украиной не будет. Президент России Владимир Путин ранее признал независимость ДНР и ЛНР. После этого Владимир Зеленский потребовал экстренного заседания «нормандской четверки». Он также заявил, что границы Украины «останутся прежними».