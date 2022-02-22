Делом Александра Темникова занимаются в ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Александра Темникова, пойманного на взятке

Задержанного врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков екатеринбургского УМВД Александра Темникова, подозревают, помимо коррупции, в организации преступной группировки, в которую входили его коллеги-полицейские. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Там есть все шансы выйти на 210-ю статью (организация преступного сообщества — прим. URA.RU). В полиции действует целая группа таких „старших лейтенантов“, которая курируется кем-то повыше. Вместо того, чтобы работать, они не возбуждают уголовные дела и бабки рубят», — рассказал собеседник агентства. Он предположил, что задержаны не все члены предполагаемой банды, однако отметил, что региональное УФСБ работает в этом направлении.

По словам источника, дело Темникова может быть связано с работой группировки рэкетиров из УМВД по Екатеринбургу, которые брали взятки, чтобы не возбуждать уголовные дела. Их ежедневная прибыль от преступлений могла быть многомиллионной.

URA.RU обратилось в подразделение общественных связей УФСБ по Свердловской области. Там не ответили на звонок корреспондента. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев.

Как ранее сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, Темникова задержали сотрудники ФСБ и сотрудники из подразделения собственной безопасности свердловского главка МВД. «Если сведения о причастности к противоправной деятельности подозреваемого подтвердятся, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и будет привлечен к ответственности», — сообщал Горелых.

Темникова задержали по подозрению в получении крупной взятки за то, что он не станет инициировать возбуждение уголовного дела против торговцев наркотиками. Правоохранители проверяют его на причастность к другим преступлениям. 9 февраля Темникова заключили под стражу решением Железнодорожного районного суда.

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