21 февраля 2022
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Пенсионер в ЯНАО не может купить продукты из-за замерзшей дороги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, снег, пенсионерка, пешеходный переход, зима, бабушка
Мужчине пришлось пробираться сквозь снежные заторы, чтобы купить продукты Фото:

Житель Лабытнанги (ЯНАО) пожаловался на коммунальные службы города, которые не расчищают дороги. Пенсионер сообщил в местной группе в соцсети в «ВКонтакте», что вынужден пробираться сквозь снег и лед, чтобы купить себе продукты.

«Вот живет в такой развалюхе одинокий пенсионер. Ходит в магазин каждый день за продуктами. Никто мне не доставит их, кроме самого себя. Выйти невозможно. Звонил в ЕДДС, „а воз и ныне там“. Машине не проехать, людям не пройти. Замерзла дорога, а пропарить некому. И никто не реагирует», — рассказал мужчина на видео, разместив его в группе Лабытнанги Info.

По словам пенсионера, он обращался в дежурно-диспетчерскую службу города, но там его жалобу проигнорировали. Зато на видео отреагировала администрация Лабытнанги, сообщив, что передаст запрос Центру социального обслуживания населения для выяснения, нужна ли помощь мужчине.

«Заявка о необходимости отвода талой воды поступила в ЕДДС вчера, в понедельник. Специалисты управления ЖКХ выезжали для проведения обследования. В этот же день обслуживающая дорогу организация выполнила работы по очистке водопропускной системы под дорогой. Сегодня дополнительно был очищен от наледи проезд к этому частному дому», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО жители пожаловались на нечищеные дороги, при этом власти города утверждали, что все под контролем. Пешеходные дорожки осказались засыпаны снегом и люди не могли пройти.

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Житель Лабытнанги (ЯНАО) пожаловался на коммунальные службы города, которые не расчищают дороги. Пенсионер сообщил в местной группе в соцсети в «ВКонтакте», что вынужден пробираться сквозь снег и лед, чтобы купить себе продукты. «Вот живет в такой развалюхе одинокий пенсионер. Ходит в магазин каждый день за продуктами. Никто мне не доставит их, кроме самого себя. Выйти невозможно. Звонил в ЕДДС, „а воз и ныне там“. Машине не проехать, людям не пройти. Замерзла дорога, а пропарить некому. И никто не реагирует», — рассказал мужчина на видео, разместив его в группе Лабытнанги Info. По словам пенсионера, он обращался в дежурно-диспетчерскую службу города, но там его жалобу проигнорировали. Зато на видео отреагировала администрация Лабытнанги, сообщив, что передаст запрос Центру социального обслуживания населения для выяснения, нужна ли помощь мужчине. «Заявка о необходимости отвода талой воды поступила в ЕДДС вчера, в понедельник. Специалисты управления ЖКХ выезжали для проведения обследования. В этот же день обслуживающая дорогу организация выполнила работы по очистке водопропускной системы под дорогой. Сегодня дополнительно был очищен от наледи проезд к этому частному дому», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее сообщалось, что в ЯНАО жители пожаловались на нечищеные дороги, при этом власти города утверждали, что все под контролем. Пешеходные дорожки осказались засыпаны снегом и люди не могли пройти.
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