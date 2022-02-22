Санкции ЕС ударят по ближайшему окружению Путина

22 февраля 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

Санкции ЕС затронут лиц, «голосовавших» за решения о признании Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер во время брифинга в Брюсселе. По его словам, под санкции также попадут работающие в Донбассе организации. «Эти санкции будут направлены против тех лиц, которые приняли решение, которые голосовали за признание этих областей. Этот пакет санкций также будет направлен против организаций, которые ведут деятельность в данных регионах», — цитирует слова официального представителя РИА «Новости». Мамер добавил, что новый пакет санкций отличается от рестрикций, принятых в 2014 году. «Предложения (по новым санкциям — прим. URA.RU.) не являются просто отражением тех мер, которые были представлены в ситуации с Крымом в 2014 году», — заверил он. После признания Россией независимости ДНР и ЛНР Евросоюз анонсировал пакет новых санкций. Сообщалось, что «союз отреагирует санкциями против тех, кто причастен к этому незаконному акту». Указ об антироссийских санкциях из-за признания издал президент США Джо Байден. Рестрикции запрещают американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в Донбасс, торговлю с ним и финансирование его. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации «Северного потока — 2».