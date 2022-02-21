21 февраля 2022
19 февраля 2022
18 февраля 2022

Депздрав ЯНАО готов пойти на уступки жителям Салехарда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Проценко Дениса в окружной кардиологический диспансер. Сургут, медицина, врач, больница, доктор
С 1 марта врачи начнут оказывать плановую медпомощь жителям Салехарда Фото:

Департамент здравоохранения ЯНАО пообещал восстановить плановую медпомощь в стационаре для жителей Салехарда с 1 марта из-за высокой потребности в ней. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

«Ситуация по коронавирусу все еще остается напряженной, но мы понимаем, что ямальцы нуждаются в плановой помощи, сейчас мы начали постепенно возвращать ее объемы. Учитывая потребность жителей окружной столицы, постараемся возобновить плановую помощь в стационаре с 1 марта», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее это уже сделали в Новом Уренгое и Ноябрьске. Жители ЯНАО неоднократно жаловались в соцсетях, что из-за ковидных ограничения в поликлиниках многая помощь для них оказалась недоступной. Узкие специалисты не принимали, кроме того, возникли проблемы с плановыми операциями.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Департамент здравоохранения ЯНАО пообещал восстановить плановую медпомощь в стационаре для жителей Салехарда с 1 марта из-за высокой потребности в ней. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «Ситуация по коронавирусу все еще остается напряженной, но мы понимаем, что ямальцы нуждаются в плановой помощи, сейчас мы начали постепенно возвращать ее объемы. Учитывая потребность жителей окружной столицы, постараемся возобновить плановую помощь в стационаре с 1 марта», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее это уже сделали в Новом Уренгое и Ноябрьске. Жители ЯНАО неоднократно жаловались в соцсетях, что из-за ковидных ограничения в поликлиниках многая помощь для них оказалась недоступной. Узкие специалисты не принимали, кроме того, возникли проблемы с плановыми операциями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...