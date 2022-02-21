Депздрав ЯНАО готов пойти на уступки жителям Салехарда

С 1 марта врачи начнут оказывать плановую медпомощь жителям Салехарда Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Департамент здравоохранения ЯНАО пообещал восстановить плановую медпомощь в стационаре для жителей Салехарда с 1 марта из-за высокой потребности в ней. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

«Ситуация по коронавирусу все еще остается напряженной, но мы понимаем, что ямальцы нуждаются в плановой помощи, сейчас мы начали постепенно возвращать ее объемы. Учитывая потребность жителей окружной столицы, постараемся возобновить плановую помощь в стационаре с 1 марта», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее это уже сделали в Новом Уренгое и Ноябрьске. Жители ЯНАО неоднократно жаловались в соцсетях, что из-за ковидных ограничения в поликлиниках многая помощь для них оказалась недоступной. Узкие специалисты не принимали, кроме того, возникли проблемы с плановыми операциями.