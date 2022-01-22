В больницах ЯНАО приостановили плановую помощь из-за COVID

Из-за коронавирусных ограничений в больницах приостановили плановую помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Салехарда и близлежащих районов ЯНАО не могут получить плановую помощь в хирургическом и гинекологическом отделениях окружной клинической больницы из-за коронавирусных ограничений. Об этом они сообщают в соцсети «ВКонтакте».

«Хирургическое и гинекологическое отделение ОКБ закрыли в очередной раз. А как быть тем, кто ждал этой самой плановой помощи, так как под экстренную пока не подходил. Жать этого экстренного случая? Опять? А если будет все печально в этот раз, кто будет в ответе? Мы же тоже (женщины, в основном) не виноваты в этой всей ситуации, и забивать на нас таких не экстренных не надо. Что же вы творите „Салехардская окружная клиническая больница“ и Дмитрий Артюхов», — написала анонимная жительница в группе «Подслушано в Салехарде».

Некоторые ямальцы написали, что проблема с плановыми операциями возникла с первых дней пандемии. Тем, кому назначили операцию на дни коронавирсных ограничений, придется ждать неопределенное время, а потом снова собирать нужные анализы. «Да, это ужасно. Люди месяцами ждут лечение, собирают анализы. А тут опять изоляция. Хождение по мукам какое-то», — добавила Мира Евгенова.

В департаменте здравоохранения подтвердили, что в хирургическом отделении не оказывается плановая помощь, а в гинекологическом она будет приостановлена в скором времени. «На данный момент отделение хирургии не оказывает плановую помощь согласно постановлению Роспотребнадзора, в связи с выявлением случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. В гинекологическом отделении оказание плановой помощи будет приостановлено с 1 февраля», — ответили на пост в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО зафиксировали первые случаи заражения «Омикрон»-штаммом коронавируса. Из-за этого в регионе ввели новые ограничения.

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