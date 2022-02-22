НАТО собирает экстренное совещание из-за решения Путина

Внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина пройдет во вторник. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Североатлантического блока. На экстренном совещании, организованном после признания Россией ДНР и ЛНР, ожидается выступление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.
«Во вторник 22 февраля генсек НАТО Столтенберг выступит перед СМИ по итогам внеочередного заседания комиссии НАТО-Украина», — цитирует слова пресс-службы НАТО ТАСС. Сообщается, что экстренное заседание комиссии состоится в Брюсселе.
Внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина пройдет во вторник. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Североатлантического блока. На экстренном совещании, организованном после признания Россией ДНР и ЛНР, ожидается выступление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. «Во вторник 22 февраля генсек НАТО Столтенберг выступит перед СМИ по итогам внеочередного заседания комиссии НАТО-Украина», — цитирует слова пресс-службы НАТО ТАСС. Сообщается, что экстренное заседание комиссии состоится в Брюсселе. Президент России Владимир Путин ранее признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Госдума и Совет Федерации единогласно приняли решение о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ, ДНР и ЛНР. Мировое сообщество негативно отнеслось к решению главы РФ. Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к народу сообщил, что, несмотря на действия России по признанию ЛНР и ДНР, границы Украины остаются прежними. Президент США Джо Байден издал указ об антироссийских санкциях.