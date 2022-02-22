Страны Евросоюза негативно отреагировали на признание ДНР и ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам объявил о решении признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Указы о признании, а также договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР были подписаны в прямом эфире. Большинство стран отнесли к решению Путина негативно.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к народу сообщил, что, несмотря на действия России по признанию ЛНР и ДНР, границы Украины остаются прежними. «За мной Украина в ее международно-признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия РФ», — сказал политик в эфире телеканала «Украина 24». Позднее в срочном обращении, запись которого есть на youtube-канале «Апостроф TV», Зеленский заявил, что у Украины есть право на самооборону. Он инициировал созыв саммита «нормандской четверки», а также проведение внеочередного заседания Совбеза ООН и заседания ОБСЕ.

США

Президент США Джо Байден издал указ об антироссийских санкциях из-за признания РФ независимости Донецкой и Луганской Республик, сообщили в Белом доме. Рестрикции направлены на запрет новых инвестиций американским физическим и юридическим лицам ДНР и ЛНР, торговлю с ними и финансирование. По информации чиновников Белого дома, во вторник, 22 февраля, будут приняты дополнительные меры с целью привлечения РФ к ответу за нарушение суверенитета Украины.

Евросоюз

Евросоюз введет санкции против России из-за признания независимости ЛНР и ДНР. Данное решение РФ является нарушением международного права и Минских соглашений, сообщили в ЕС.

Казахстан

МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что вопрос о признании ЛНР и ДНР на повестке дня не стоит. Официальная позиция разрабатывается, 22 февраля состоится заседание Совета безопасности, на котором Казахстан примет окончательную позицию, передает слова министра ТАСС.

ООН

В Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины. Трансляция была доступна на YouTube. Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность решением России признать ДНР и ЛНР. «Генсек считает решение России нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорится в заявлении представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика. По его словам, Гутерриш указал, что этот шаг «противоречит принципам Устава ООН».

Франция

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер призвал Россию отказаться от признания Донбасса. »«Мы призываем Россию подкрепить действиями свои слова о том, что она предпочитает путь диалога, отменив решение о признании», — заявил он. Президент Франции Эммануэль Макрон также осудил решение РФ: «Президент Республики осуждает принятое Президентом РФ решение о признании сепаратистских областей востока Украины».

Китай

Китай приветствует все усилия, направленные на урегулирование украинской проблемы дипломатическими средствами с учетом имеющихся озабоченностей, и призывает все стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации, заявил на заседании Совбеза ООН постпред КНР Чжан Цзюнь.

Канада

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что страна осуждает решение России о признании ДНР и ЛНР, считает это нарушением минских соглашений, устава ООН и угрозой безопасности региона, а также намерена ввести санкции против РФ, которые не будут связаны с подготовленными мерами за якобы возможное «вторжение» на Украину. Об этом министр написала в своем twitter-аккаунте.

Финляндия

Правительство Финляндии уверено, что решение РФ нарушает суверенитет Украины. «Финляндия осуждает односторонние действия России, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Украины», — говорится в заявлении канцелярии президента Финляндии. По словам властей, признание Донбасса является нарушением Минских соглашений.

Грузия

Вице-премьер Грузии Давид Залкалиани призвал международное сообщество обратить внимание на «очередное нарушение безопасности и международного права». «Мы призываем наших международных партнеров отреагировать на очередное нарушение безопасности и международного права», — сказал он.

Молдавия

Президент Молдавии Майя Санду осудила признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. «Это явно противоречит международному законодательству. Молдова по-прежнему твердо привержена поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — написала политик в своем twitter-аккаунте.

Другие страны вслед за Россией признали Донбасс

Первыми странами, которые вслед за Россией подтвердили независимость ДНР и ЛНР, стали Венесуэла, Куба и Никарагуа. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал WarGonzo. Со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Саблина РИА «Новости» пишет, что сирийский лидер Башар Асад уже заявил, что Дамаск намерен признать независимость народных республик. Решение о признании суверенитета республик также приветствовали в Южной Осетии и Йемене.

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