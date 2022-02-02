Желающие получить землю в ЯНАО обвалили федеральный сайт

02 февраля 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Получить арктический гектар земли сложнее, из-за технических сбоев сайта Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Из-за большого желания россиян получить бесплатный гектар в Арктике, на сайте, где необходимо пройти регистрацию для получения земли произошел сбой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил читатель, столкнувшийся с проблемой на портале. «Я решила взять участок в Салехарде. Перешла на сайт „надальнийвосток.рф“. Нормально удалось зайти только в личный кабинет. Когда захотела выбрать участок, то карта совсем перестала работать», — объяснила пользователь. В техподдержке сервиса признали, что из-за большого потока заявок, программа дала сбой. «Действительно, загрузка очень большая. Со вчерашнего вечера сайт перегружен и несет технические сбои. На данный момент проблема сохраняется», — прокомментировал специалист. Ранее сообщалось, что подача заявок на получение земельного участка стартовала 1 февраля 2022 года. Бесплатно получить землю площадью 1 гектар в арктических регионах граждане России смогут в Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Карелия, Республике Коми и в Архангельской области. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Из-за большого желания россиян получить бесплатный гектар в Арктике, на сайте, где необходимо пройти регистрацию для получения земли произошел сбой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил читатель, столкнувшийся с проблемой на портале. «Я решила взять участок в Салехарде. Перешла на сайт „надальнийвосток.рф“. Нормально удалось зайти только в личный кабинет. Когда захотела выбрать участок, то карта совсем перестала работать», — объяснила пользователь. В техподдержке сервиса признали, что из-за большого потока заявок, программа дала сбой. «Действительно, загрузка очень большая. Со вчерашнего вечера сайт перегружен и несет технические сбои. На данный момент проблема сохраняется», — прокомментировал специалист. Ранее сообщалось, что подача заявок на получение земельного участка стартовала 1 февраля 2022 года. Бесплатно получить землю площадью 1 гектар в арктических регионах граждане России смогут в Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Карелия, Республике Коми и в Архангельской области.