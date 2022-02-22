22 февраля 2022

Квартиры в центре Екатеринбурга резко потеряли в цене

© Служба новостей «URA.RU»
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Панорама города. Екатеринбург, центр города, город, панорама, город екатеринбург, улица малышева, вид сверху
За две недели цена за квадратный метр в центре снизилась до 122 тысяч рублей Фото:

Средняя цена квадратного метра вторичного жилья в центре Екатеринбурга снизилась на 0,9% за месяц. Соответствующая статистика приводится на сайте Уральской палаты недвижимости (УПН).

«На объекты [выставленные на продажу на вторичном рынке] в центре [Екатеринбурга] средняя стоимость снизилась на 0,9%. [Квартиры в таких объектах] обойдутся по 122 880 руб/кв.м», — говорится в аналитике УПН.

Эксперты отмечают, что средняя стоимость квартир по городу составляет 96,6 тысячи рублей. За месяц этот показатель вырос на 1,8%. Среди самых активно растущих в цене объектов отмечаются квартиры за пределами города. За месяц цена «квадрата» квартиры в Горном Щите, Кольцово, Шувакише и подобных пригородах Екатеринбурга подскочила на 6,5% и составляет 63 тысячи рублей.

Рост цен на вторичном рынке риелторы связывают с появлением на первичном рынке города предложений по льготной ипотеке. Среди иных причин — подорожание строительных услуг и материалов. Кроме того, на цены влияет дефицит, так как при отсутствии конкуренции проще накручивать ценники на жилье. Ранее уже отмечалось снижение цены на объекты в центре — в начале февраля жилье в центре подешевело на 0,2% и стоимость квадратного метра составляла 123,7 тысячи рублей.

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Средняя цена квадратного метра вторичного жилья в центре Екатеринбурга снизилась на 0,9% за месяц. Соответствующая статистика приводится на сайте Уральской палаты недвижимости (УПН). «На объекты [выставленные на продажу на вторичном рынке] в центре [Екатеринбурга] средняя стоимость снизилась на 0,9%. [Квартиры в таких объектах] обойдутся по 122 880 руб/кв.м», — говорится в аналитике УПН. Эксперты отмечают, что средняя стоимость квартир по городу составляет 96,6 тысячи рублей. За месяц этот показатель вырос на 1,8%. Среди самых активно растущих в цене объектов отмечаются квартиры за пределами города. За месяц цена «квадрата» квартиры в Горном Щите, Кольцово, Шувакише и подобных пригородах Екатеринбурга подскочила на 6,5% и составляет 63 тысячи рублей. Рост цен на вторичном рынке риелторы связывают с появлением на первичном рынке города предложений по льготной ипотеке. Среди иных причин — подорожание строительных услуг и материалов. Кроме того, на цены влияет дефицит, так как при отсутствии конкуренции проще накручивать ценники на жилье. Ранее уже отмечалось снижение цены на объекты в центре — в начале февраля жилье в центре подешевело на 0,2% и стоимость квадратного метра составляла 123,7 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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