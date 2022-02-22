В Донецке произошел взрыв у здания телецентра

В Донецке произошел мощный взрыв у здания телецентра. Об этом сообщает корреспондент News Front.
«В районе 12:50 ночи мощный взрыв раздался в Донецке. Оперативно нашли где это произошло. Пострадало здание Донецкого телецентра, в котором находится первый республиканский телеканал ДНР», — сообщает News Front.
По словам гендиректора Первого республиканского канала Сергея Пеляницина, взрывом вынесло стекла во всем четырехэтажном здании. Он отметил, что все обошлось без жертв, сотрудники телеканала продолжают работу в круглосуточном режиме.
В Донецке произошел мощный взрыв у здания телецентра. Об этом сообщает корреспондент News Front. «В районе 12:50 ночи мощный взрыв раздался в Донецке. Оперативно нашли где это произошло. Пострадало здание Донецкого телецентра, в котором находится первый республиканский телеканал ДНР», — сообщает News Front. По словам гендиректора Первого республиканского канала Сергея Пеляницина, взрывом вынесло стекла во всем четырехэтажном здании. Он отметил, что все обошлось без жертв, сотрудники телеканала продолжают работу в круглосуточном режиме. Ранее сообщалось, что 21 февраля в аэропорту Донецка прогремел взрыв. МГБ ДНР сообщило, что украинские солдаты прорвались в Донбасс. Гендиректор «Луганскгаза» Татьяна Богородько заявила о терактах на нефтепроводе в Луганске. В ДНР произошла попытка теракта против бывшего министра обороны республики Владимира Кононова, передает RT.