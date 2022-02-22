22 февраля 2022

В Донецке произошел взрыв у здания телецентра

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветхое жилье, готовящееся к сносу, по улице Береговая. Тюмень, разбитые окна, битое стекло, ветхое жилье
Взрывом выбило все окна в четырехэтажном здании Фото:
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В Донецке произошел мощный взрыв у здания телецентра. Об этом сообщает корреспондент News Front.

«В районе 12:50 ночи мощный взрыв раздался в Донецке. Оперативно нашли где это произошло. Пострадало здание Донецкого телецентра, в котором находится первый республиканский телеканал ДНР», — сообщает News Front.

По словам гендиректора Первого республиканского канала Сергея Пеляницина, взрывом вынесло стекла во всем четырехэтажном здании. Он отметил, что все обошлось без жертв, сотрудники телеканала продолжают работу в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что 21 февраля в аэропорту Донецка прогремел взрыв. МГБ ДНР сообщило, что украинские солдаты прорвались в Донбасс. Гендиректор «Луганскгаза» Татьяна Богородько заявила о терактах на нефтепроводе в Луганске. В ДНР произошла попытка теракта против бывшего министра обороны республики Владимира Кононова, передает RT.

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В Донецке произошел мощный взрыв у здания телецентра. Об этом сообщает корреспондент News Front. «В районе 12:50 ночи мощный взрыв раздался в Донецке. Оперативно нашли где это произошло. Пострадало здание Донецкого телецентра, в котором находится первый республиканский телеканал ДНР», — сообщает News Front. По словам гендиректора Первого республиканского канала Сергея Пеляницина, взрывом вынесло стекла во всем четырехэтажном здании. Он отметил, что все обошлось без жертв, сотрудники телеканала продолжают работу в круглосуточном режиме. Ранее сообщалось, что 21 февраля в аэропорту Донецка прогремел взрыв. МГБ ДНР сообщило, что украинские солдаты прорвались в Донбасс. Гендиректор «Луганскгаза» Татьяна Богородько заявила о терактах на нефтепроводе в Луганске. В ДНР произошла попытка теракта против бывшего министра обороны республики Владимира Кононова, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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