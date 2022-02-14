Зеленский: у Украины есть достойный ответ для российской армии. «Донбасс, и Крым вернутся»

14 февраля 2022 в 23:49 Размер текста - 17 +

Украина не боится присутствия российских войск на границе, потому что обладает прекрасной армией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы знаем, где рядом с нашими границами находится чужая армия: ее численность, локацию и планы. Нам есть, что противопоставить. У нас есть прекрасная армия, <…> которая в разы сильнее, чем восемь лет назад», — сказал Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам, опубликованном в его официальном telegram-канале. Также украинский лидер подчеркнул, что Киев стремится к миру, желая решить все спорные вопросы исключительно путем переговоров. «И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим», — резюмировал Зеленский. В ноябре американская газета Politico сообщила, что Россия начала стягивать войска на границу с Украиной, подтверждая все фотографиями со спутника. The Washington Post опубликовала карту плана «вторжения» РФ на Украину. Госдепартамент США призвал американцев срочно покидать Украину из-за угрозы начала боевых действий. Вслед за США ряд стран обратился к гражданам с таким же требованием. Зеленский потребовал вернуться в Украину сбежавших госслужащих. В ДНР сообщили, что Киев готовит план нападения на Донбасс, пишет RT.