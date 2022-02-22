Эрдоган резко осудил признание ДНР и ЛНР Россией

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Эрдоган призвал стороны соблюдать международное право Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

Признание Россией ДНР и ЛНР неприемлемо. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы считаем решение (признание Россией Донбасса — прим. URA.RU) неприемлемым», — цитирует слова турецкого лидера агентство «Анадолу». Эрдоган также призвал стороны соблюдать «здравый смысл и международное право».

Президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом российский лидер заявил по итогам заседания Совета Безопасности РФ. Мировое сообщество негативно отнеслось к решению главы РФ. Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к народу сообщил, что, несмотря на действия России по признанию ЛНР и ДНР, границы Украины остаются прежними. Президент США Джо Байден издал указ об антироссийских санкциях. Евросоюз введет санкции против России из-за признания независимости ЛНР и ДНР. Данное решение РФ является нарушением международного права и Минских соглашений, сообщили в ЕС.

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Признание Россией ДНР и ЛНР неприемлемо. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы считаем решение (признание Россией Донбасса — прим. URA.RU) неприемлемым», — цитирует слова турецкого лидера агентство «Анадолу». Эрдоган также призвал стороны соблюдать «здравый смысл и международное право». Президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом российский лидер заявил по итогам заседания Совета Безопасности РФ. Мировое сообщество негативно отнеслось к решению главы РФ. Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к народу сообщил, что, несмотря на действия России по признанию ЛНР и ДНР, границы Украины остаются прежними. Президент США Джо Байден издал указ об антироссийских санкциях. Евросоюз введет санкции против России из-за признания независимости ЛНР и ДНР. Данное решение РФ является нарушением международного права и Минских соглашений, сообщили в ЕС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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