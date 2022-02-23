CNN: Байден введет санкции против оператора «Северного потока-2»

23 февраля 2022 в 20:36 Размер текста - 17 +

Администрация президента США Джо Байдена готовится разрешить санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream-2 AG. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских официальных лиц. На такой шаг Вашингтон решил пойти после того, как Германия приостановила сертификацию газопровода. «Администрация Байдена, как ожидается, объявит в среду, что она позволит ввести санкции в отношении компании, отвечающей за строительство российского газопровода „Северный поток — 2“. Введение санкций в отношении материнской компании Nord Stream 2 AG, зарегистрированной в Швейцарии, фактически является похоронным звоном по проекту», — передает CNN со ссылкой на американских чиновников. В январе американские сенаторы не смогли принять законопроект о санкциях в отношении «Северного потока — 2». Документу, предложенному членом республиканской партии Тедом Крузом, не хватило пяти голосов. Санкции против оператора «Северного потока — 2» станут счастью ограничений, которые США ввели после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. После того как президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, Германия приостановила сертификацию газопровода. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил европейцем неподъемными ценами на газ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что дальнейшая судьба российского газопровода неизвестна. Байден сообщил, что США и ФРГ работают над тем, чтобы «Северный поток — 2» не был запущен, передает RT.