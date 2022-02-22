В Германии осудили приостановку запуска «Северного потока — 2». «Это лицемерие»

23 февраля 2022 в 05:42 Размер текста - 17 +

Приостановка сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» на фоне признания РФ независимости ДНР и ЛНР является лицемерием. Об этом заявил глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст. «Я считаю это лицемерием, потому что в последнее время США увеличили импорт нефти из России. Я не слышал, чтобы их как-то ограничивали», — передает слова Клауса Эрнста РБК. Он также подчеркнул, что приостановка сертификации «Северного потока — 2» — проблематичное решение, поскольку запуск проекта положительно повлиял бы на более чем 10 стран Европы. «Если федеральное правительство поставит [партнерство в сфере энергетики] под сомнение, то это станет большим шагом назад, который может привести к потере стабилизирующего элемента между нашими странами», — отметил политик. По его словам, по какой бы трубе ни шел газ в Германию, он все равно будет российским. Ситуация вынуждает покупать американский СПГ или газ, который поступает через Украину, что приведет к неизбежному росту цен, резюмировал Эрнст. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Германия заморозила сертификацию «Северного потока — 2» будет остановлена из-за решения Путина. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил европейцем неподъемными ценами на газ из-за «Северного потока — 2». Канлцер ФРГ Олаф Шольц заявил, что дальнейшая судьба российского газопровода неизвестна. Американский глава Джо Байден сообщил, что США и ФРГ работают над тем, чтобы «Северный поток — 2» не был запущен, передает RT.