22 февраля 2022

Шольц не ответил на вопрос о судьбе «Северного потока — 2»

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф
По словам Олафа Шольца, никто не знает, что будет дальше с «Северным потоком — 2» Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Никто не сможет точно сказать, что будет дальше с российским газопроводом «Северный поток — 2» после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

«Прежде всего, мы далеки от этого. То, что сейчас будет происходить, — будет проведена новая оценка безопасности для газоснабжения в свете всего, что случилось», — заявил Олаф Шольц, отвечая на вопрос журналиста о перманентной остановке запуска газопровода, передает «Газета.ru». Также канцлер ФРГ подчеркнул, что прогноз о дальнейшей судьбе «Северного потока — 2» не сможет сделать никто.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Затем глава РФ определил границы республик Донбасса. США ввели антироссийские санкции из-за решения Путина по ДНР и ЛНР. Также страны Евросоюза единогласно приняли решение о вводе санкций против РФ. ФРГ сорвала запуск «Северного потока — 2» из-за решения Путина. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил европейцам неподъемными ценами на газ.

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Никто не сможет точно сказать, что будет дальше с российским газопроводом «Северный поток — 2» после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD. «Прежде всего, мы далеки от этого. То, что сейчас будет происходить, — будет проведена новая оценка безопасности для газоснабжения в свете всего, что случилось», — заявил Олаф Шольц, отвечая на вопрос журналиста о перманентной остановке запуска газопровода, передает «Газета.ru». Также канцлер ФРГ подчеркнул, что прогноз о дальнейшей судьбе «Северного потока — 2» не сможет сделать никто. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Затем глава РФ определил границы республик Донбасса. США ввели антироссийские санкции из-за решения Путина по ДНР и ЛНР. Также страны Евросоюза единогласно приняли решение о вводе санкций против РФ. ФРГ сорвала запуск «Северного потока — 2» из-за решения Путина. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил европейцам неподъемными ценами на газ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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