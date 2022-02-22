Шольц не ответил на вопрос о судьбе «Северного потока — 2»

23 февраля 2022 в 02:44 Размер текста - 17 +

Никто не сможет точно сказать, что будет дальше с российским газопроводом «Северный поток — 2» после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD. «Прежде всего, мы далеки от этого. То, что сейчас будет происходить, — будет проведена новая оценка безопасности для газоснабжения в свете всего, что случилось», — заявил Олаф Шольц, отвечая на вопрос журналиста о перманентной остановке запуска газопровода, передает «Газета.ru». Также канцлер ФРГ подчеркнул, что прогноз о дальнейшей судьбе «Северного потока — 2» не сможет сделать никто. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Затем глава РФ определил границы республик Донбасса. США ввели антироссийские санкции из-за решения Путина по ДНР и ЛНР. Также страны Евросоюза единогласно приняли решение о вводе санкций против РФ. ФРГ сорвала запуск «Северного потока — 2» из-за решения Путина. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил европейцам неподъемными ценами на газ.