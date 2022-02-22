Медведев не испугался угроз «Северному потоку-2» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронически прокомментировал остановку сертификации газопровода «Северный поток -2». Он предположил, что теперь европейцам придется платить по две тысячи евро за газ.

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода „Северный поток 2“. Ну, что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!» — написал Медведев на своей странице в Twitter.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что ФРГ остановит сертификацию «Северного потока — 2». Причиной стало признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.