Медведев высмеял угрозы «Северному потоку-2». «Будут платить по 2000 евро»

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Медведев не испугался угроз «Северному потоку-2» Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронически прокомментировал остановку сертификации газопровода «Северный поток -2». Он предположил, что теперь европейцам придется платить по две тысячи евро за газ.

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода „Северный поток 2“. Ну, что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!» — написал Медведев на своей странице в Twitter.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что ФРГ остановит сертификацию «Северного потока — 2». Причиной стало признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронически прокомментировал остановку сертификации газопровода «Северный поток -2». Он предположил, что теперь европейцам придется платить по две тысячи евро за газ. «Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода „Северный поток 2“. Ну, что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!» — написал Медведев на своей странице в Twitter. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что ФРГ остановит сертификацию «Северного потока — 2». Причиной стало признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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