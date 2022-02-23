23 февраля 2022
22 февраля 2022
21 февраля 2022

Пермяки не смогли улететь в Краснодар и Стамбул

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолет
Небо над югом России закрыто для гражданской авиации Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Пассажиры авиарейсов из Перми в Краснодар и Стамбул сегодня не добрались до пунктов назначения. Это произошло из-за закрытия неба над территорией юга России, пояснили в аэропорту Большое Савино.

«Зона для полетов признана небезопасной для гражданских воздушных судов. В связи с этим рейс А4 Пермь — Краснодар совершил посадку в аэропорту города Саратов. Рейс DP 947 Пермь — Стамбул вернулся в аэропорт Большое Савино», — сообщается в telegram-канале пермского аэровокзала.

Сегодня воздушное пространство России у границ на юге было закрыто для гражданских самолетов. Свое небо закрыла и Украина. Президент РФ Владимир Путин утром объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пассажиры авиарейсов из Перми в Краснодар и Стамбул сегодня не добрались до пунктов назначения. Это произошло из-за закрытия неба над территорией юга России, пояснили в аэропорту Большое Савино. «Зона для полетов признана небезопасной для гражданских воздушных судов. В связи с этим рейс А4 Пермь — Краснодар совершил посадку в аэропорту города Саратов. Рейс DP 947 Пермь — Стамбул вернулся в аэропорт Большое Савино», — сообщается в telegram-канале пермского аэровокзала. Сегодня воздушное пространство России у границ на юге было закрыто для гражданских самолетов. Свое небо закрыла и Украина. Президент РФ Владимир Путин утром объявил о начале специальной военной операции на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...