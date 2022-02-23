Пермяки не смогли улететь в Краснодар и Стамбул

Небо над югом России закрыто для гражданской авиации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Пассажиры авиарейсов из Перми в Краснодар и Стамбул сегодня не добрались до пунктов назначения. Это произошло из-за закрытия неба над территорией юга России, пояснили в аэропорту Большое Савино.

«Зона для полетов признана небезопасной для гражданских воздушных судов. В связи с этим рейс А4 Пермь — Краснодар совершил посадку в аэропорту города Саратов. Рейс DP 947 Пермь — Стамбул вернулся в аэропорт Большое Савино», — сообщается в telegram-канале пермского аэровокзала.

Сегодня воздушное пространство России у границ на юге было закрыто для гражданских самолетов. Свое небо закрыла и Украина. Президент РФ Владимир Путин утром объявил о начале специальной военной операции на Украине.