СКР вмешался в конфликт из-за невыплаты зарплат пермским рабочим

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, следственный комитет, последствия, взрыв
Предпринимателям предъявили предписания о выплате работникам причитающихся сумм Фото:

Трудовая инспекция Пермского края завершила проверки по обращениям работников кафе «Фобошная», «Покешная», «Рынок еды», «Пельмешная» о невыплате зарплат и направила материалы дела в Следственный комитет. Об этом сообщили в пресс-службе трудовой инспекции.

«На основании обращений 14 работников в январе 2022 года в отношении индивидуальных предпринимателей Зайцева А.А., Ботова И.В проведены внеплановые проверки. Материалы направлены в СУ СКР по Пермскому краю», — сообщили в надзорном органе. Предпринимателям предъявили предписания о выплате работникам причитающиеся суммы за сентябрь и октябрь 2021 года. Кроме того, Гострудинспекция направила документы о принудительной выплате заработной платы в службу судебных приставов.

Ранее URA.RU сообщало, что у одного из предпринимателей также нашлись долги и перед поставщиками. Сейчас он находится под следствием, но по другому делу — о кибермошенничестве.

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Трудовая инспекция Пермского края завершила проверки по обращениям работников кафе «Фобошная», «Покешная», «Рынок еды», «Пельмешная» о невыплате зарплат и направила материалы дела в Следственный комитет. Об этом сообщили в пресс-службе трудовой инспекции. «На основании обращений 14 работников в январе 2022 года в отношении индивидуальных предпринимателей Зайцева А.А., Ботова И.В проведены внеплановые проверки. Материалы направлены в СУ СКР по Пермскому краю», — сообщили в надзорном органе. Предпринимателям предъявили предписания о выплате работникам причитающиеся суммы за сентябрь и октябрь 2021 года. Кроме того, Гострудинспекция направила документы о принудительной выплате заработной платы в службу судебных приставов. Ранее URA.RU сообщало, что у одного из предпринимателей также нашлись долги и перед поставщиками. Сейчас он находится под следствием, но по другому делу — о кибермошенничестве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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