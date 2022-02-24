СКР вмешался в конфликт из-за невыплаты зарплат пермским рабочим

24 февраля 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Предпринимателям предъявили предписания о выплате работникам причитающихся сумм Фото: Владимир Андреев © URA.RU Трудовая инспекция Пермского края завершила проверки по обращениям работников кафе «Фобошная», «Покешная», «Рынок еды», «Пельмешная» о невыплате зарплат и направила материалы дела в Следственный комитет. Об этом сообщили в пресс-службе трудовой инспекции. «На основании обращений 14 работников в январе 2022 года в отношении индивидуальных предпринимателей Зайцева А.А., Ботова И.В проведены внеплановые проверки. Материалы направлены в СУ СКР по Пермскому краю», — сообщили в надзорном органе. Предпринимателям предъявили предписания о выплате работникам причитающиеся суммы за сентябрь и октябрь 2021 года. Кроме того, Гострудинспекция направила документы о принудительной выплате заработной платы в службу судебных приставов. Ранее URA.RU сообщало, что у одного из предпринимателей также нашлись долги и перед поставщиками. Сейчас он находится под следствием, но по другому делу — о кибермошенничестве. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Трудовая инспекция Пермского края завершила проверки по обращениям работников кафе «Фобошная», «Покешная», «Рынок еды», «Пельмешная» о невыплате зарплат и направила материалы дела в Следственный комитет. Об этом сообщили в пресс-службе трудовой инспекции. «На основании обращений 14 работников в январе 2022 года в отношении индивидуальных предпринимателей Зайцева А.А., Ботова И.В проведены внеплановые проверки. Материалы направлены в СУ СКР по Пермскому краю», — сообщили в надзорном органе. Предпринимателям предъявили предписания о выплате работникам причитающиеся суммы за сентябрь и октябрь 2021 года. Кроме того, Гострудинспекция направила документы о принудительной выплате заработной платы в службу судебных приставов. Ранее URA.RU сообщало, что у одного из предпринимателей также нашлись долги и перед поставщиками. Сейчас он находится под следствием, но по другому делу — о кибермошенничестве.