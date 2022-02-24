Газ в Европе подорожал на 35%

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
Цена на газ в Европе достигла отметки в 1400 долларов за баррель Фото:

Цены на газ в Европе выросли на 35% — до 1400 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

«Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов росли до 1400 долларов за тысячу кубометров. Это на 35% выше расчетной цены накануне», — передает РИА «Новости» данные биржи.

Европейский рынок лихорадит после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После обращения президента курс рубля рухнул рекордно с 2014 года. Доллар превысил отметку в 100 рублей, евро в некоторых банках достигло отметки в 131 рубль.

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Цены на газ в Европе выросли на 35% — до 1400 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. «Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов росли до 1400 долларов за тысячу кубометров. Это на 35% выше расчетной цены накануне», — передает РИА «Новости» данные биржи. Европейский рынок лихорадит после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После обращения президента курс рубля рухнул рекордно с 2014 года. Доллар превысил отметку в 100 рублей, евро в некоторых банках достигло отметки в 131 рубль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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