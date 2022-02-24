Газ в Европе подорожал на 35%

Цена на газ в Европе достигла отметки в 1400 долларов за баррель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Цены на газ в Европе выросли на 35% — до 1400 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

«Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов росли до 1400 долларов за тысячу кубометров. Это на 35% выше расчетной цены накануне», — передает РИА «Новости» данные биржи.

Европейский рынок лихорадит после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После обращения президента курс рубля рухнул рекордно с 2014 года. Доллар превысил отметку в 100 рублей, евро в некоторых банках достигло отметки в 131 рубль.