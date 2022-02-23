Авиакомпания «Ямал» отменяет рейсы на юг РФ к границам Украины

«Ямал» не будет летать в Краснодар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Авиаперевозчик «Ямал» принял решение об отмене всех рейсов в Краснодар, куда ранее Росавициия запретила рейсы из-за обострившейся ситуации на Украине. Об этом компания сообщила в свое официальном telegram-канале.

«Рейсы авиакомпании „Ямал“ в аэропорт Краснодара, запланированные к вылету в период с 24 февраля по 2 марта 2022 года, отменены. Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета или переоформить билеты на более поздние даты вылета в кассах и на сайте авиакомпании», — говорится в сообщении.

Несколько часов назад представители перевозчика заявляли, что все рейсы пока стоят в расписании и никаких отмен нет. Однако был задержан перелет из Нового Уренгоя в Краснодар. Росавиция запретила перелеты в города, находящиеся близко с границей Украины из-за начала военной операции.