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Авиакомпания «Ямал» отменяет рейсы на юг РФ к границам Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Суперджет авиакомпании
«Ямал» не будет летать в Краснодар Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Авиаперевозчик «Ямал» принял решение об отмене всех рейсов в Краснодар, куда ранее Росавициия запретила рейсы из-за обострившейся ситуации на Украине. Об этом компания сообщила в свое официальном telegram-канале.

«Рейсы авиакомпании „Ямал“ в аэропорт Краснодара, запланированные к вылету в период с 24 февраля по 2 марта 2022 года, отменены. Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета или переоформить билеты на более поздние даты вылета в кассах и на сайте авиакомпании», — говорится в сообщении.

Несколько часов назад представители перевозчика заявляли, что все рейсы пока стоят в расписании и никаких отмен нет. Однако был задержан перелет из Нового Уренгоя в Краснодар. Росавиция запретила перелеты в города, находящиеся близко с границей Украины из-за начала военной операции.

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Авиаперевозчик «Ямал» принял решение об отмене всех рейсов в Краснодар, куда ранее Росавициия запретила рейсы из-за обострившейся ситуации на Украине. Об этом компания сообщила в свое официальном telegram-канале. «Рейсы авиакомпании „Ямал“ в аэропорт Краснодара, запланированные к вылету в период с 24 февраля по 2 марта 2022 года, отменены. Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета или переоформить билеты на более поздние даты вылета в кассах и на сайте авиакомпании», — говорится в сообщении. Несколько часов назад представители перевозчика заявляли, что все рейсы пока стоят в расписании и никаких отмен нет. Однако был задержан перелет из Нового Уренгоя в Краснодар. Росавиция запретила перелеты в города, находящиеся близко с границей Украины из-за начала военной операции.
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