В работе нескольких российских банков произошел сбой

Клиенты банков жалуются на проблемы с переводом денег Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В работе четырех российских банков произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

«Сильнее всего пострадал „Тинькофф“, проблемы у банка зафиксированы в Москве и Петербурге. На сбои жалуются также пользователи Альфа-банка, Сбербанка и ВТБ. Основные жалобы связаны с онлайн-банкингом и переводом средств», — следует из данных Downdetector.

Ранее произошел сбой в работе мобильного приложения Сбербанка. На сбои также жаловались клиенты Газпромбанка.