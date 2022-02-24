В работе нескольких российских банков произошел сбой

В работе четырех российских банков произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
«Сильнее всего пострадал „Тинькофф“, проблемы у банка зафиксированы в Москве и Петербурге. На сбои жалуются также пользователи Альфа-банка, Сбербанка и ВТБ. Основные жалобы связаны с онлайн-банкингом и переводом средств», — следует из данных Downdetector.
В работе четырех российских банков произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. «Сильнее всего пострадал „Тинькофф“, проблемы у банка зафиксированы в Москве и Петербурге. На сбои жалуются также пользователи Альфа-банка, Сбербанка и ВТБ. Основные жалобы связаны с онлайн-банкингом и переводом средств», — следует из данных Downdetector. Ранее произошел сбой в работе мобильного приложения Сбербанка. На сбои также жаловались клиенты Газпромбанка.