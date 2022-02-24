В работе нескольких российских банков произошел сбой

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Клиенты банков жалуются на проблемы с переводом денег Фото:

В работе четырех российских банков произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

«Сильнее всего пострадал „Тинькофф“, проблемы у банка зафиксированы в Москве и Петербурге. На сбои жалуются также пользователи Альфа-банка, Сбербанка и ВТБ. Основные жалобы связаны с онлайн-банкингом и переводом средств», — следует из данных Downdetector.

Ранее произошел сбой в работе мобильного приложения Сбербанка. На сбои также жаловались клиенты Газпромбанка.

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В работе четырех российских банков произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. «Сильнее всего пострадал „Тинькофф“, проблемы у банка зафиксированы в Москве и Петербурге. На сбои жалуются также пользователи Альфа-банка, Сбербанка и ВТБ. Основные жалобы связаны с онлайн-банкингом и переводом средств», — следует из данных Downdetector. Ранее произошел сбой в работе мобильного приложения Сбербанка. На сбои также жаловались клиенты Газпромбанка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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