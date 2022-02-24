Туроператоры остановили продажи путевок на юг России

24 февраля 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

В России остановлены продажи туров, которые касаются 12 закрытых аэропортов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине До 2 марта российские туроператоры остановили продажу туров в те регионы РФ, где закрыты аэропорты. Касается это 12 воздушных гаваней — Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элист, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Об этом в беседе с URA.RU рассказали генеральный директор туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян и исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова. «До 2 марта, до 2:45 все туры, касающиеся 12 закрытых аэропортов, отменены. После этого числа продажи возобновляются. По отмененным турам гражданам предлагается два варианта — 100% возврат денег или перенос поездок на более поздние сроки», — объяснил Алексан Мкртчян. Наталия Осипова посоветовала гражданам не аннулировать туры, забронированные до 2 марта. «По закрытым направлениям продаж нет до 2 марта. Что касается тех, кто уже все забронировал, поездки на эти даты, деньги им вернут только по фактически понесенным затратам, то есть какую-то сумму можно потерять. Туроператоры сейчас будут прикладывать все усилия, чтобы поездка не была аннулирована, будут предлагать перенос даты отдыха либо другой город вылета и прилета. То есть, если закрыт Ростов, значит, оператор находит другой близлежащий аэропорт, куда может прибыть отдыхающий», — подчеркнула она. Ранее в Росавиации сообщили, что из-за сложной ситуации с Украиной 12 аэропортов страны приостановили свою работу. Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк призвал тех, кто должен был ехать на отдых или лечение, подождать пару дней до более конкретных решений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

До 2 марта российские туроператоры остановили продажу туров в те регионы РФ, где закрыты аэропорты. Касается это 12 воздушных гаваней — Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элист, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Об этом в беседе с URA.RU рассказали генеральный директор туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян и исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова. «До 2 марта, до 2:45 все туры, касающиеся 12 закрытых аэропортов, отменены. После этого числа продажи возобновляются. По отмененным турам гражданам предлагается два варианта — 100% возврат денег или перенос поездок на более поздние сроки», — объяснил Алексан Мкртчян. Наталия Осипова посоветовала гражданам не аннулировать туры, забронированные до 2 марта. «По закрытым направлениям продаж нет до 2 марта. Что касается тех, кто уже все забронировал, поездки на эти даты, деньги им вернут только по фактически понесенным затратам, то есть какую-то сумму можно потерять. Туроператоры сейчас будут прикладывать все усилия, чтобы поездка не была аннулирована, будут предлагать перенос даты отдыха либо другой город вылета и прилета. То есть, если закрыт Ростов, значит, оператор находит другой близлежащий аэропорт, куда может прибыть отдыхающий», — подчеркнула она. Ранее в Росавиации сообщили, что из-за сложной ситуации с Украиной 12 аэропортов страны приостановили свою работу. Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк призвал тех, кто должен был ехать на отдых или лечение, подождать пару дней до более конкретных решений.