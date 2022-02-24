Туроператоры остановили продажи путевок на юг России

До 2 марта российские туроператоры остановили продажу туров в те регионы РФ, где закрыты аэропорты. Касается это 12 воздушных гаваней — Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элист, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Об этом в беседе с URA.RU рассказали генеральный директор туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян и исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
«До 2 марта, до 2:45 все туры, касающиеся 12 закрытых аэропортов, отменены. После этого числа продажи возобновляются. По отмененным турам гражданам предлагается два варианта — 100% возврат денег или перенос поездок на более поздние сроки», — объяснил Алексан Мкртчян.
Наталия Осипова посоветовала гражданам не аннулировать туры, забронированные до 2 марта. «По закрытым направлениям продаж нет до 2 марта. Что касается тех, кто уже все забронировал, поездки на эти даты, деньги им вернут только по фактически понесенным затратам, то есть какую-то сумму можно потерять. Туроператоры сейчас будут прикладывать все усилия, чтобы поездка не была аннулирована, будут предлагать перенос даты отдыха либо другой город вылета и прилета. То есть, если закрыт Ростов, значит, оператор находит другой близлежащий аэропорт, куда может прибыть отдыхающий», — подчеркнула она.
До 2 марта российские туроператоры остановили продажу туров в те регионы РФ, где закрыты аэропорты. Касается это 12 воздушных гаваней — Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элист, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Об этом в беседе с URA.RU рассказали генеральный директор туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян и исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова. «До 2 марта, до 2:45 все туры, касающиеся 12 закрытых аэропортов, отменены. После этого числа продажи возобновляются. По отмененным турам гражданам предлагается два варианта — 100% возврат денег или перенос поездок на более поздние сроки», — объяснил Алексан Мкртчян. Наталия Осипова посоветовала гражданам не аннулировать туры, забронированные до 2 марта. «По закрытым направлениям продаж нет до 2 марта. Что касается тех, кто уже все забронировал, поездки на эти даты, деньги им вернут только по фактически понесенным затратам, то есть какую-то сумму можно потерять. Туроператоры сейчас будут прикладывать все усилия, чтобы поездка не была аннулирована, будут предлагать перенос даты отдыха либо другой город вылета и прилета. То есть, если закрыт Ростов, значит, оператор находит другой близлежащий аэропорт, куда может прибыть отдыхающий», — подчеркнула она. Ранее в Росавиации сообщили, что из-за сложной ситуации с Украиной 12 аэропортов страны приостановили свою работу. Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк призвал тех, кто должен был ехать на отдых или лечение, подождать пару дней до более конкретных решений.