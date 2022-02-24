Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации. Документ провисел на сайте минуту

24 февраля 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Президент Украины Зеленский объявил о призыве в войска резервистов Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект о всеобщей мобилизации. Об этом со ссылкой на сайт украинского парламента сообщает ТАСС. Законопроект появился в базе данных Верховной Рады, а затем почти сразу исчез. Сейчас такого законопроекта в базе нет, пишет РБК. Впоследствии глава Украины заявил, что «на сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомлектовать украинскую армию и другие воинские формирования». Ролик с его высказыванием опубликован на странице президента в Facebook . Зеленский добавил, что в его указе о призыве резервистов говорится только о гражданах, зачисленных в запас. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого Украина объявила военное положение и разорвала дипломатические отношения с Россией. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект о всеобщей мобилизации. Об этом со ссылкой на сайт украинского парламента сообщает ТАСС. Законопроект появился в базе данных Верховной Рады, а затем почти сразу исчез. Сейчас такого законопроекта в базе нет, пишет РБК. Впоследствии глава Украины заявил, что «на сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомлектовать украинскую армию и другие воинские формирования». Ролик с его высказыванием опубликован на странице президента в Facebook. Зеленский добавил, что в его указе о призыве резервистов говорится только о гражданах, зачисленных в запас. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого Украина объявила военное положение и разорвала дипломатические отношения с Россией.