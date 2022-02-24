Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации. Документ провисел на сайте минуту

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Президент Украины Зеленский объявил о призыве в войска резервистов Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект о всеобщей мобилизации. Об этом со ссылкой на сайт украинского парламента сообщает ТАСС.

Законопроект появился в базе данных Верховной Рады, а затем почти сразу исчез. Сейчас такого законопроекта в базе нет, пишет РБК.

Впоследствии глава Украины заявил, что «на сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомлектовать украинскую армию и другие воинские формирования». Ролик с его высказыванием опубликован на странице президента в Facebook. Зеленский добавил, что в его указе о призыве резервистов говорится только о гражданах, зачисленных в запас.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого Украина объявила военное положение и разорвала дипломатические отношения с Россией.

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Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект о всеобщей мобилизации. Об этом со ссылкой на сайт украинского парламента сообщает ТАСС. Законопроект появился в базе данных Верховной Рады, а затем почти сразу исчез. Сейчас такого законопроекта в базе нет, пишет РБК. Впоследствии глава Украины заявил, что «на сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомлектовать украинскую армию и другие воинские формирования». Ролик с его высказыванием опубликован на странице президента в Facebook. Зеленский добавил, что в его указе о призыве резервистов говорится только о гражданах, зачисленных в запас. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого Украина объявила военное положение и разорвала дипломатические отношения с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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