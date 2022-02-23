Алексей Орлов отвечает за работу «Единой России» в Екатеринбурге с января, для него сегодняшнее совещание было первым в новом статусе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, который с 22 января является первым замсекретаря свердловской «Единой России», на заседании межмуниципального координационного совета (МКС) ЕР поставил перед партийцами первые задачи. Среди них — отказ от бюрократии и повышение открытости ячеек, поделился с URA.RU один из участников собрания.

«Орлов сказал, что нужно стремиться к реальным свершениям, сокращать бюрократию и делать так, чтобы каждый горожанин мог спокойно обратиться в приемную [„Единой России“] и получить помощь», — рассказал источник. Другой партиец на условиях анонимности передал, что перед Орловым также выступили секретари районных отделений ЕР. «Рассказали о положении дел в партии, обозначили, над чем можно работать», — сказал источник. Третий инсайдер передал, что в ближайшее время в городе откроется еще одна партячейка — в Академическом районе. «Орлову кто-то озвучил эту идею, он поддержал», — добавил партиец, не уточнив, когда откроется ячейка и кто будет ее руководителем (раньше кандидатом называли префекта Николая Смирнягина).

Этим заседанием МКС с участием Орлова открылся городской штаб общественной поддержки ЕР — на улице Пушкина, 16, где располагается МБУ «Институт муниципального управления». Как и писало URA.RU, у Орлова там будет приемная.

В статусе зама секретаря свердловской «Единой России» Евгения Куйвашева (губернатор) Орлов отвечает за работу партии на территории Екатеринбурга. Перед назначением на эту должность он провел ряд перестановок в местных ячейках ЕР. А в начале февраля назначил своим советником по организации работы партии Вадима Чернопенева, прежде трудившегося его пресс-секретарем.

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