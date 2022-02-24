Национальный банк Украины открыл сбор средств на армию

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Национальный банк Украины принимает пожертвования в долларах, евро, гривнах и британских фунтах Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Национальный банк Украины начал сбор средств на нужды армии республики. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. На специальный счет могут переводить средства, в том числе, международные партнеры.

«Национальный банк принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. Счет — мультивалютный. Создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров, так и от украинского бизнеса и граждан», — сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

Регулятор принимает как гривны, так и доллары США, евро и британские фунты. Открыть счет, куда будут поступать пожертвования на нужды армии, Национальный банк решил после начала военной спецоперации РФ. О ней президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Российские военные проведут денацификацию и демилитаризацию Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел на территории страны военное положение. После республика разорвала дипломатические отношения с Россией, передает телеканал 360. Зеленский обратился за помощью к президенту США Джо Байдену, канцлеру Германии Олафу Шольцу и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

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Национальный банк Украины начал сбор средств на нужды армии республики. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. На специальный счет могут переводить средства, в том числе, международные партнеры. «Национальный банк принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. Счет — мультивалютный. Создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров, так и от украинского бизнеса и граждан», — сообщается на официальном сайте Национального банка Украины. Регулятор принимает как гривны, так и доллары США, евро и британские фунты. Открыть счет, куда будут поступать пожертвования на нужды армии, Национальный банк решил после начала военной спецоперации РФ. О ней президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Российские военные проведут денацификацию и демилитаризацию Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел на территории страны военное положение. После республика разорвала дипломатические отношения с Россией, передает телеканал 360. Зеленский обратился за помощью к президенту США Джо Байдену, канцлеру Германии Олафу Шольцу и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. ? Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. ?? https://t.co/8Dl3LdbE1K
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