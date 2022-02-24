В Европе стремительно растут цены на газ

24 февраля 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

В моменте стоимость газа в Европе превысила 1 500 долларов за тысячу кубометров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Цены на газ в Европе выросли на 40%, свидетельствуют данные биржи ICE. В моменте стоимость топлива превышала 1 500 долларов за тысячу кубометров топлива. На данный момент цены мартовских фьючерсов на газ стремятся к 1 450 долларам за тысячу кубометров. По данным ICE Future, стоимость британского топлива UK Nat Gas и голландского TTF Gas выросла на 40,862% и 40,065% соответственно. Цена на мартовские фьючерсы резко подскочила после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации на Украине. По данным агентства «Прайм», ценовой максимум торгов 24 февраля составил 1 501,9 доллара за тысячу кубометров. На данный момент цена мартовских фьючерсов на газ находится на уровне 1 450 долларов за тысячу кубометров. Ранее курс доллара в российских банках превысил 100 рублей за единицу. В некоторых кредитных организациях его продавали за 110,48 рубля. Евро также резко подорожал, дойдя до отметки в 131,07 рубля. Эти показатели стали рекордом, доллар превысил отметку января 2016 года, а евро декабря 2014 года. Московская и Петербургская биржи закрыли торги на всех рынках, сообщает «Утро.ру». Центробанк РФ объявил о начале валютной интервенции для стабилизации ситуации на финансовом рынке, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Цены на газ в Европе выросли на 40%, свидетельствуют данные биржи ICE. В моменте стоимость топлива превышала 1 500 долларов за тысячу кубометров топлива. На данный момент цены мартовских фьючерсов на газ стремятся к 1 450 долларам за тысячу кубометров. По данным ICE Future, стоимость британского топлива UK Nat Gas и голландского TTF Gas выросла на 40,862% и 40,065% соответственно. Цена на мартовские фьючерсы резко подскочила после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации на Украине. По данным агентства «Прайм», ценовой максимум торгов 24 февраля составил 1 501,9 доллара за тысячу кубометров. На данный момент цена мартовских фьючерсов на газ находится на уровне 1 450 долларов за тысячу кубометров. Ранее курс доллара в российских банках превысил 100 рублей за единицу. В некоторых кредитных организациях его продавали за 110,48 рубля. Евро также резко подорожал, дойдя до отметки в 131,07 рубля. Эти показатели стали рекордом, доллар превысил отметку января 2016 года, а евро декабря 2014 года. Московская и Петербургская биржи закрыли торги на всех рынках, сообщает «Утро.ру». Центробанк РФ объявил о начале валютной интервенции для стабилизации ситуации на финансовом рынке, передает телеканал 360.