ТАСС: в Киеве объявлена воздушная тревога

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральная репетиция Парада Победы на площади 1905 года. Екатеринбург, стрижи, воздушная авиация, авиация, су-34, истребители, воздушный парад
Жителей Киева просят пройти в укрытие из-за воздушной тревоги Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

В Киеве объявили воздушную тревогу, власти украинской столицы призывают жителей пройти в бомбоубежища. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение киевской администрации.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная угроза! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — цитирует ТАСС заявление, опубликованное в telegram-канале администрации города.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Власти Украины сообщали об обстреле Киева баллистическими ракетами. Сообщалось о мощных взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. В Минобороны РФ опровергли эту информацию.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Киеве объявили воздушную тревогу, власти украинской столицы призывают жителей пройти в бомбоубежища. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение киевской администрации. «Внимание! В Киеве объявлена воздушная угроза! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — цитирует ТАСС заявление, опубликованное в telegram-канале администрации города. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Власти Украины сообщали об обстреле Киева баллистическими ракетами. Сообщалось о мощных взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. В Минобороны РФ опровергли эту информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...