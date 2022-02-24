ТАСС: в Киеве объявлена воздушная тревога

24 февраля 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

В Киеве объявили воздушную тревогу, власти украинской столицы призывают жителей пройти в бомбоубежища. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение киевской администрации. «Внимание! В Киеве объявлена воздушная угроза! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — цитирует ТАСС заявление, опубликованное в telegram-канале администрации города. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Власти Украины сообщали об обстреле Киева баллистическими ракетами. Сообщалось о мощных взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. В Минобороны РФ опровергли эту информацию.