Студенты топовых вузов РФ выступили за мир с Украиной

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Лекция Алексея Текслера первокурсникам ЮУрГУ. Челябинск, аудитория, лекция, университет, вуз, маски, институт, студенты, коронавирус, ковид, первокурсники
Студенты российских вузов надеются на восстановление мира (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Студенты Высшей школы экономики, МГУ имени М.В. Ломоносова, РГПУ им. Герцена создали петицию с призывом восстановить мир на территории Украины. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Сhange.org. Обращение подписали порядка 100 человек.

«Мы, студенты <…> университетов страны — за безопасность наших соотечественников! Нам больно, когда наши братья гибнут в мирное время! Так было в 2014-м, так было с 2014-го по 2022-й в Донбассе, так — сейчас! Наша задача — помощь всем, кто мог пострадать в текущей ситуации», — написано в петиции.

По словам студентов, они пытаются не допустить «повторения того, что произошло в 2014-м», поэтому призывают всех «сохранять холодный рассудок». «Мир наступит!» — верят студенты. На момент публикации петицию подписали около 100 человек.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.

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Студенты Высшей школы экономики, МГУ имени М.В. Ломоносова, РГПУ им. Герцена создали петицию с призывом восстановить мир на территории Украины. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Сhange.org. Обращение подписали порядка 100 человек. «Мы, студенты <…> университетов страны — за безопасность наших соотечественников! Нам больно, когда наши братья гибнут в мирное время! Так было в 2014-м, так было с 2014-го по 2022-й в Донбассе, так — сейчас! Наша задача — помощь всем, кто мог пострадать в текущей ситуации», — написано в петиции. По словам студентов, они пытаются не допустить «повторения того, что произошло в 2014-м», поэтому призывают всех «сохранять холодный рассудок». «Мир наступит!» — верят студенты. На момент публикации петицию подписали около 100 человек. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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