Студенты топовых вузов РФ выступили за мир с Украиной

24 февраля 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

Студенты российских вузов надеются на восстановление мира (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Студенты Высшей школы экономики, МГУ имени М.В. Ломоносова, РГПУ им. Герцена создали петицию с призывом восстановить мир на территории Украины. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Сhange.org. Обращение подписали порядка 100 человек. «Мы, студенты <…> университетов страны — за безопасность наших соотечественников! Нам больно, когда наши братья гибнут в мирное время! Так было в 2014-м, так было с 2014-го по 2022-й в Донбассе, так — сейчас! Наша задача — помощь всем, кто мог пострадать в текущей ситуации», — написано в петиции. По словам студентов, они пытаются не допустить «повторения того, что произошло в 2014-м», поэтому призывают всех «сохранять холодный рассудок». «Мир наступит!» — верят студенты. На момент публикации петицию подписали около 100 человек. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Студенты Высшей школы экономики, МГУ имени М.В. Ломоносова, РГПУ им. Герцена создали петицию с призывом восстановить мир на территории Украины. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Сhange.org. Обращение подписали порядка 100 человек. «Мы, студенты <…> университетов страны — за безопасность наших соотечественников! Нам больно, когда наши братья гибнут в мирное время! Так было в 2014-м, так было с 2014-го по 2022-й в Донбассе, так — сейчас! Наша задача — помощь всем, кто мог пострадать в текущей ситуации», — написано в петиции. По словам студентов, они пытаются не допустить «повторения того, что произошло в 2014-м», поэтому призывают всех «сохранять холодный рассудок». «Мир наступит!» — верят студенты. На момент публикации петицию подписали около 100 человек. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.