Валерий Меладзе призвал Россию и Украину прекратить войну

Артист Валерий Меладзе призвал стороны конфликта обсудить ситуацию на Украине за столом переговоров. Он считает, что есть иной способ решения этого конфликта, чтобы люди не погибали. Об этом высказался Меладзе в своем видеообращении.
«Сегодня произошло то, что не могло, и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Я умоляю вас сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить», сказал певец в своем видеообращении в Instagram.
Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.
Артист Валерий Меладзе призвал стороны конфликта обсудить ситуацию на Украине за столом переговоров. Он считает, что есть иной способ решения этого конфликта, чтобы люди не погибали. Об этом высказался Меладзе в своем видеообращении. «Сегодня произошло то, что не могло, и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Я умоляю вас сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить», сказал певец в своем видеообращении в Instagram. Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.