Валерий Меладзе призвал Россию и Украину прекратить войну

24 февраля 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Люди должны уметь договариваться, считает Меладзе Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Артист Валерий Меладзе призвал стороны конфликта обсудить ситуацию на Украине за столом переговоров. Он считает, что есть иной способ решения этого конфликта, чтобы люди не погибали. Об этом высказался Меладзе в своем видеообращении. «Сегодня произошло то, что не могло, и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Я умоляю вас сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить», сказал певец в своем видеообращении в Instagram. Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Артист Валерий Меладзе призвал стороны конфликта обсудить ситуацию на Украине за столом переговоров. Он считает, что есть иной способ решения этого конфликта, чтобы люди не погибали. Об этом высказался Меладзе в своем видеообращении. «Сегодня произошло то, что не могло, и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Я умоляю вас сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить», сказал певец в своем видеообращении в Instagram. Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.